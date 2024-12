Orquestra Capa Bode celebra 135 anos com show gratuito em Nazaré da Mata

A- A+

Depois de um show prestigiado no Sertão paraibano, mais precisamente no município de Sousa - PB, a Orquestra e Sociedade Musical Euterpina Juvenil Nazarena, popularmente conhecida como Capa Bode, retorna para Nazaré da Mata, para comemorar em casa os seus 135 anos de existência. A celebração será marcada por um grande show gratuito nesta sexta-feira (27), na Praça do Frevo, às 19h30.

A orquestra (@capabodeoficial) tem regência de João Paulo Ferreira da Hora, o maestro Minuto, que está no cargo há 19 anos.

O evento " Sopro da Mata" conta com a Lei de Incentivo Cultural – Lei Rouanet, produção da B52 Desenvolvimento Cultural, patrocínio do Banco do Nordeste do Brasil e realização do Ministério da Cultura, Governo Federal do Brasil.

A Capa Bode, nascida em Nazaré da Mata em 1888, é considerada Patrimônio Vivo de Pernambuco desde 2010. O show "O Sopro da Mata" celebra a rica tradição das orquestras da Mata Norte de Pernambuco, reconhecidas por sua forte presença no cenário cultural do estado e por sua influência na formação de jovens músicos. Essas orquestras desempenham um papel crucial na preservação e modernização de gêneros tradicionais como o Maracatu, o frevo rural e a ciranda.

A Capa Bode, em particular, destaca-se por sua melodia marcante, executada por uma variedade de instrumentos de sopro. O repertório do show incluirá obras de grandes compositores nacionais e locais, com ênfase na influência da cultura malê na música instrumental da região. O público poderá apreciar frevo, ciranda e versos de maracatu rural.

A Orquestra Capa Bode, atualmente, é uma das principais escolas de música instrumental do interior do estado, profissionalizando diversos instrumentistas de sopro e revelando músicos consagrados, como Carlos Gomes e Eleazar de Carvalho.

Hoje, a Orquestra trabalha com duas formações distintas: a Orquestra de chão e a Orquestra de palco. Além disso, realiza um trabalho de manutenção e ensino de música voltado para crianças, jovens e adultos, sem distinção de raça, gênero ou crença.

Veja também

VIROSES Quando se preocupar com a duração de um quadro de virose?