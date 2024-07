A- A+

MULHER Os 18 anos da Lei Maria da Penha tem programação em Recife, nesta terça, 30 Promovido pela Secretaria Estadual da Mulher o evento reunirá gestoras e integrantes das equipes municipais, no Centro de Artesanato de Pernambuco, no Recife Antigo

Os 18 anos da Lei Maria da Penha terá programação especial, nesta terça,dia 30 de julho, no auditório do Centro de Artesanato de Pernambuco. A Secretaria da Mulher de Pernambuco vai promover, das 9h às 17h, um seminário para as gestoras municipais de políticas para as mulheres de todo o Estado.

O encontro que marca os 18 anos da Lei Maria da Penha, tem a finalidade de divulgar a programação e as ações que serão realizadas pela SecMulher durante o Agosto Lilás.

O Agosto Lilás é uma campanha de sensibilização e enfrentamento à violência contra a mulher, realizada todo ano no Brasil. A iniciativa foi instituída em 2016 e destaca a importância da Lei Maria da Penha (LMP), que este ano completa 18 anos.

A Lei Maria da Penha estabelece medidas de proteção e punição para agressores, além de promover o suporte às vítimas.

Dentro da programação para esta terça-feira (30) está o lançamento do projeto Missão Acolhimento Redes, que será apresentado pela delegada e assessora do Departamento de Polícia da Mulher, Bruna Falcão.

A delegada também ministrará a palestra "Efetivação e Integração dos Serviços de Proteção às Mulheres Vítimas de Violência Previstos na Lei Maria da Penha".

Ainda durante o seminário, no período da tarde, haverá um encontro com Andreia Rodrigues, uma das idealizadoras do Instituto Banco Vermelho para discutir a necessidade de transformar o luto em luta e sobre o projeto que instala bancos vermelhos gigantes em locais públicos, para chamar a atenção das pessoas sobre a importância de enfrentar o feminicídio.

O lançamento oficial da campanha e da programação do Agosto Lilás acontece às 15h e será apresentada pela secretária da Mulher de Pernambuco, Juliana Gouveia.

PROGRAMAÇÃO

09h30 - Mesa de abertura

10h20 - Fala Institucional / Lançamento do projeto Missão Acolhimento Redes

10h40 - Palestra "Efetivação e Integração dos Serviços de Proteção às Mulheres Vítimas de Violência Previstos na Lei Maria da Penha”

12h – Intervalo para almoço

14h - Instituto Banco Vermelho: A Necessidade de Transformar Luto em Luta

15h - Lançamento da Campanha e Programação do Agosto Lilás

15h30 - Diálogo com as gestoras municipais

16h30 - Encerramento do Seminário

SERVIÇO

Seminário Agosto Lilás - 18 anos da Lei Maria da Penha

Para gestoras municipais dos Organismos de Políticas para as Mulheres

Data: 30 de julho

Local: Auditório do Centro de Artesanato de Pernambuco

Endereço: Av. Alfredo Lisboa, S/N - Armazém 11

Horário: 9h às 17h

