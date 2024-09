A- A+

GRAVIDEZ Os cuidados com a saúde da mulher na gestação garantem a saúde do bebê Segundo dados da OMS, todos os dias aproximadamente 830 mulheres morrem de causas evitáveis relacionadas à gravidez e ao parto em todo o mundo

Na fase da vida em que a mulher decide ter filhos, a saúde dela é o que começa a preparar a saúde do bebê. Os cuidados com o seu bem-estar devem começar já na fase do planejamento da gestação.

A gravidez é um ciclo da vida aguardado por muitas mulheres. Durante os nove meses de gestação, o corpo da mulher passa por alterações para receber um novo ser. Manchas na pele, olfato e paladar mais apurados, sono excessivo e esquecimento, são algumas mudanças que podem ocorrer no organismo.

Quando a mulher engravida, o acompanhamento médico do pré-natal deve ser priorizado, tanto para a mãe quanto para o bebê. Segundo a OMS, todos os dias cerca de 830 mulheres morrem de causas relacionadas à gravidez e ao parto em todo o mundo

O assunto foi amplamente discutido no Canal Saúde, por Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, com a ginecologista Altina Castelo Branco, especialista em Reprodução Humana.

Algumas dicas importantes para as novas mamães, principalmente durante a gestação, é não beber, não fumar, evitar alimentos crus, diminuir o consumo de cafeína, além de praticar atividades físicas leves, lembrando de evitar atividades intensas e de alto impacto.



A ginecologista Altina Castelo Branco alertou para as doenças que podem atrapalhar uma gravidez, inclusive a diabetes



“Uma gravidez com uma mãe que tem diabetes, por exemplo, tem todos os riscos. No início da gravidez pode estar0 associada a maior taxa de aborto porque o modelo de glicemia é elevado e aumenta o risco de uma má formação do bebê, e no fim da gravidez uma glicose elevada pode dar uma hipoglicemia do bebê e ter óbito intra-útero.”

Ginecologista Altina Castelo Branco. Foto: Divulgação



A especialista em reprodução Humana ainda deu dicas sobre o ácido fólico, vitamina importantíssima para uma gravidez 100% saudável



“A mulher tomar o ácido fólico é importante. É necessária para o fechamento do tubo neural do bebê, para não ter lábio leporino; meningocele, ausência de fechamento da medula, hidrocefalia na cabeça. Tem que tomar pelo menos uns dois, três meses antes de engravidar.”



