AUTISMO NA VIDA ADULTA Os desafios do Autismo na vida adulta O desafio do autismo na vida adulta será tema do II Congresso Autismo da Vida Adulta Nordeste, que acontece a partir desta sexta-feira (13) até o domingo (15), na Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS)

O autismo na vida adulta acaba comprometendo o bem-estar e a independência do portador do transtorno e as preocupações são crescentes tendo em vista o número de pessoas diagnosticadas com autismo nos últimos anos.



Entre os principais desafios enfrentados pelo adulto com autismo está a inserção no mercado de trabalho. Segundo o Center for Disease Control and Prevention dos Estados Unidos (CDC, em inglês), no mundo, mais de 75 milhões de pessoas com 18 anos ou mais são autistas. Entre estes, 85% da população está desempregada, conforme dados do portal Autism Speaks.



Para falar sobre o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a psicóloga especialista em Transtorno do Espectro do Autismo e Especialista em Análise do Comportamento Aplicada, Frínea Andrade.



A psicóloga Frínea Andrade convidou os ouvintes para o II Congresso Autismo da Vida Adulta Nordeste, que acontece a partir desta sexta-feira (13) até o domingo (15), na Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), localizado no bairro da Imbiribeira, no Recife. O evento é organizado de forma pioneira no Nordeste pelo Instituto Dimitri Andrade. As inscrições podem ser feitas no SITE



Psicóloga Frínea Andrade. Foto: Divulgação



A psicóloga explicou na entrevista que hoje em dia é menos frequente as pessoas serem diagnosticadas com autismo depois de adultas, e os que são, geralmente têm um nível mais baixo do transtorno.



“80% dessa população vai ser diagnosticada na primeira infância. Tardiamente serão os níveis um, o nível não muito forte e as suas características são mais leves. Então esse adulto tem a cognição totalmente preservada a comunicação preservada, mas ele pode apresentar demandas sensoriais, verbais e sociais”



A especialista Frínea Andrade deu um panorama dos desafios mais comuns que esses adultos com autismo vão enfrentar



“Vão ter uma trajetória de vida com dificuldades, dificuldade de relacionamento, diagnósticos de depressão, podem ter dificuldade de se manter em trabalhos por causa da falta de habilidade social, são pessoas mais introspectivas vai ser percebido na sua história de vida que não conseguiu estabelecer vínculos de amizade, pode ter apresentado dificuldade na escola, então geralmente é o histórico de paisagem comportamental”





