Os perigos do sedentarismo

Todos sabem a importância de ter uma alimentação saudável e praticar atividades físicas. No entanto, dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), revelam que quase um terço dos adultos (31,3%), o equivalente a 1,8 bilhão de pessoas, não pratica atividade física suficiente, o que prejudica a saúde física e mental.

O alerta é grave. O estado sedentário altera totalmente as funções básicas do corpo, sendo a causa para inúmeros problemas como hipertensão, alteração no colesterol, depressão, ansiedade, estresse, síndrome do pânico, diabetes, enxaqueca e dores de cabeça, miopia transitória, complicações cardíacas e até desenvolvimento de câncer.

O sedentarismo é considerado um estado no qual todos nós podemos em algum momento “estar”. Mas, é importante adicionar à rotina algumas atividades simples para movimentar-se. A caminhada é um exemplo simples e prático que qualquer pessoa pode realizar.

Para falar sobre o assunto com mais detalhes, o educador físico, mestre em Educação Física, Diogo Barbosa falou da atividade física desde a infância.



Educador físico, mestre em Educação Física, Diogo Barbosa. Foto: Divulgação



“Na infância a gente precisa estimular a prática de exercício. A prática de atividade física, já passa a ser esportiva. A gente já tem estudos que provam que crianças que criam um afeto à prática de atividades físicas têm uma vida adulta mais ativa, já que ela vem desempenhando esse hábito desde cedo.”





O especialista explicou a diferença entre exercício físico e atividade física





“Temos dois conceitos macros dentro da educação física, que é a atividade física e o exercício físico, eles podem parecer semelhantes, mas eles têm diferenças. A atividade física é definida como qualquer atividade corporal que faz o seu músculo movimentar, ou seja, a caminhada para pegar um ônibus, subir uma escada, lavar um prato, lavar o carro, aguar as plantas, limpar o jardim ou arrumar a casa são atividades que movimentam o nosso corpo e então são consideradas atividades físicas. Já o exercício físico, ele é uma atividade física sistematizada, aquele exercício que quando a gente vai para academia e tem um treino pronto, feito por um profissional ou vai fazer uma bicicleta, uma esteira, então quando ele é sistematizado, ele é considerado exercício físico. Quando é uma atividade habitual rotineira, mas se você coloca o seu corpo para movimentar ela é considerada uma atividade física”





