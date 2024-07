A- A+

PARQUE Pedra do Navio passa a ser Parque Municipal em Bom Jardim Pedra do navio, um monumento natural que lembra uma embarcação antigo, motiva criação de Parque Municipal

A Pedra do Navio é a principal atração do parque, que será inaugurado nesta sexta-feira (5), pelo porefeito de Bom Jardim,João Francisco da Silva Neto. O espaço com 8.320 metros quadrados, terá área para prática de diferentes atividades esportivas, para exposição e venda de artesanato local, área para eventos, quiosques para lanche e espaço infantil. Bom Jardim está estrategicamente localizado a cerca de 100 quilômetros do Recife e a mesma distância de Caruaru e de Campina Grande.

Vista aérea do Parque Municipal da Pedra do Navio/ Foto: Edinho Aeromovie

O prefeito João Francisco, ou Janjão, como é mais conhecido, compara a inauguração do parque com a realização de um sonho.

“A cidade está vivendo uma transformação. O parque é estratégico para o povo, para ampliar o turismo regional e contribuir para a geração de emprego e renda para muitos empreendedores. O parque é do bonjardinense e ficará aberto para comércio, lazer, prática esportiva e cultura”, explica João Francisco.

O Parque da Pedra do Navio representa um investimento de R$ 4,8 milhões, sendo a maior parte de recursos da prefeitura e o restante do Governo de Pernambuco e emendas parlamentares. O parque terá uma praça de alimentação, com seis quiosques, bancos de mármore marrom imperial, área para exposição de artesanatos e palco com cerca de 980 metros quadrados para eventos.

A prática esportiva está contemplada, com campo de areia (para vôlei de praia ou beach tennis), campo de futebol society, mesas para xadrez e dama, além de equipamentos para prática de exercícios. Em outro trecho, brinquedos para crianças também se divertirem.

Houve todo um cuidado com a natureza. Nenhuma árvore foi retirada e 40 árvores adultas foram plantadas. A Pedra do Navio está no imaginário popular, no museu, no YouTube, Instagram, TikTok e é referência no turismo da região.

Em paralelo à construção do parque, a prefeitura do município estabeleceu parcerias com o Sebrae para realização de cursos de capacitação em empreendedorismo e formação de guias para exploração do turismo de aventura e religioso, tendo em vista, que a cidade já é visitada por romeiros na Gruta Nossa Senhora de Lourdes, no distrito de Umari.

Depois da inauguração, o passo seguinte é buscar junto à Empetur e outras instâncias do turismo, a elaboração de um plano maior para incluir Bom Jardim e sua Pedra do Navio nos principais roteiros de Pernambuco e do Brasil.

