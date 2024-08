Peladas de fim de semana exigem cuidados para prevenir lesões

As lesões nos joelhos são constantes em atletas profissionais. Principalmente entre os jogadores de futebol, por conta do contato e sobrecarga nessa articulação. Mas os profissionais são preparados para que possam ter alto rendimento com segurança, diferentemente dos “atletas de fim de semana”. Muitas vezes, eles exageram na carga da atividade física em busca de resultados mais rápidos, sem o fortalecimento prévio da musculatura.

Geralmente são pessoas sem condicionamento físico, algumas acima do peso, que realizam exercícios de forma inadequada com o objetivo de tentar perder peso ou manter a forma física. Porém, esses fatores são os principais causadores de lesões, principalmente nos joelhos, que são muito exigidos em corridas e jogos de futebol, por exemplo.

Não é o ideal, mas é possível ser um atleta de fim de semana, afinal, fazer atividade física mesmo que seja uma vez por semana é melhor do que ser totalmente sedentário. O esportista tem de ficar atento com a série de exercícios praticados e procurar uma opção que melhor se ajuste às suas necessidades de forma que não agrida o sistema musculoesquelético.

E para falar mais sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou com o médico cirurgião de joelhos, Leonardo Monteiro, que alertou para os “atletas de fim de semana”.



“Para você ser considerado ativo fisicamente, de maneira frequente, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), você tem que fazer atividades físicas no mínimo três vezes por semana, 40 minutos. Então a gente bate na tecla novamente do pessoal que só pratica esportes no final de semana, passa a semana toda sem fazer nada, aí bate uma “pelada” no sábado e considera que não é sedentário. Essas pessoas são sim, consideradas sedentárias e hoje em dia a gente tem uma grande quantidade de modalidades desportivas, várias atividades físicas para sair do sedentarismo, desde atividade funcional que pode ser feita na praia ou no parque, uma hidroterapia, pilates, então existe uma grande quantidade de atividades para sair do sedentarismo”