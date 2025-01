Poesia, música e inclusão na Rádio Folha FM

A- A+

O Programa Resgatando a Cidadania deste sábado (11) teve como convidado o professor, escritor, ativista social, sindicalista e produtor rural de Petrolina, Geraldo Feitosa. Como pessoa com deficiência visual, ele sempre se preocupou com a inclusão social em diversas atividades. Ele é autor do livro " Das Tralhas às Trilhas", que discute a inclusão e as dificuldades das pessoas com deficiência.

Todo o conteúdo pode ser acompanhado pelo podcast “ Inclusão e Acessibilidade”, no podcasts Folha de Pernambuco.

https://open.spotify.com/episode/1XfaJ10o5rcEAWrmzWX4Hj

O Programa Resgatando a Cidadania é apresentado todo sábado, a partir do meio dia, pela Rádio Folha de Pernambuco-FM 96,7, produzido e apresentado por Domingos Sávio.

