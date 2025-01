A- A+

EVENTO Corrida e Yoga na Oficina Francisco Brennand prometem experiência única O evento será dia 1º de fevereiro, organizado pela Track&Field; Recife, unindo experiências esportivas em contato com a natureza, numa imersão na arte do museu a céu aberto

A Oficina Francisco Brennand se prepara para um dia especial no dia 1º de fevereiro, com o Porto Track&Field Experience. Pela primeira vez, o espaço recebe um circuito de corrida em meio à natureza, reunindo 600 competidores em percursos de 5 e 10 km. Além disso, haverá aulas de yoga no bambuzal, reforçando a união entre esporte, cultura e natureza. As inscrições para a corrida já estão encerradas, mas ainda há vagas para a yoga.

Com medalhas de cerâmica e ovos desenhados, os vencedores do Porto Track&Field Experience levarão para casa um pedaço da arte de Francisco Brennand. A Oficina oferecerá visitas mediadas e entrada promocional ao museu por R$ 30, proporcionando uma imersão única na história e nas obras do artista. A programação é acessível, com suporte de transporte público e serviços de aplicativo para facilitar o deslocamento.

As aulas de yoga do Porto Track&Field Experience acontecerão às 6h e às 7h, ministradas por profissionais renomados como Maprem Zaki e Aurélio Cardoso, explorando técnicas de meditação e respiração. Para participar, é necessário se inscrever no app TFSports por R$ 90. Essa experiência promete ser inesquecível, integrando esporte e cultura num dos cenários mais icônicos do Recife.

Serviço:

Evento: TF Experience Running | Etapa Oficina Francisco Brennand

Data: 1º de fevereiro de 2025 (sábado)

Horário: A partir das 5h30

Local: Oficina Francisco Brennand, Propriedade Santos Cosme e Damião - Rua Diogo de Vasconcelos, S/N, Várzea, Recife/PE

Inscrições: App TFSports (só há vagas para as aulas de yoga)

Retirada do Kit: Dias 30 e 31 de janeiro, das 9h às 22h, na Track&Field do RioMar

