CULTURA Projeto de itinerância musical leva frevo para comunidades quilombolas de Pernambuco O projeto começa neste sábado (30), às 15h, no Quilombo de São Lourenço, em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. A Orquestra de Frevo Revoltosa, de Nazaré da Mata, realiza a apresentação, que é aberta ao público e contará com tradução em libras

O frevo, que nasceu nos becos e ruas de Pernambuco, carrega em sua música a resistência e a ancestralidade da cultura afro-brasileira. Essa conexão histórica fortalece os quilombos, símbolos de luta e preservação das tradições negras. Com isso, o projeto de itinerância musical visa promover um diálogo entre a cultura quilombola e o frevo, valorizando essas raízes.

Além de celebrar as tradições quilombolas, o evento presta homenagem ao maestro José Menezes, importante figura do frevo de rua e natural de Nazaré da Mata. Ele iniciou sua carreira na Orquestra Revoltosa e, caso estivesse vivo, teria completado 101 anos em 2024. A orquestra apresentará mais de 30 composições de Menezes, como Frevo da Lira, Evocação Número 3 e Freio a óleo, além de outros clássicos.

A Orquestra de Frevo Revoltosa é formada por cerca de 14 jovens de Nazaré da Mata, que veem na música uma ferramenta de transformação social. O idealizador e maestro do projeto, Severino Belarmino (Maestro Sapatão), destaca que o projeto é um reencontro do frevo com suas origens afrodescendentes e uma forma de celebrar o legado de Menezes e a renovação do frevo pela juventude.

Com apoio da Fundarpe e do Funcultura, o projeto terá uma versão audiovisual disponível no canal do YouTube da Revoltosa. Em dezembro, a programação segue para a Associação Quilombola de Inhanhum, em Santa Maria da Boa Vista, e em janeiro para o Quilombo Leitão da Carapuça, em Afogados da Ingazeira.





