IDOSOS Queda em idosos: quais os riscos e cuidados As quedas são responsáveis por uma significativa parte da mortalidade entre idosos. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a cada ano, mais de 6 mil idosos morrem devido a quedas no Brasil

As quedas em idosos são um problema frequente, com prevalência de 25% ao ano no Brasil, segundo o Estudo Longitudinal de Saúde do Idoso (ELSI-Brasil). Em pessoas com 80 anos ou mais, esse número chega a 40%, destacando o risco elevado nessa faixa etária. As quedas podem causar fraturas graves, como a de fêmur, e gerar fobia de cair novamente, afetando a qualidade de vida.



A prevenção de quedas em idosos envolve exercícios para fortalecimento muscular, ajustes em déficits sensoriais, como visão e audição, e revisão de medicamentos, especialmente os sedativos. O cuidado com o ambiente doméstico também é crucial, já que muitos acidentes ocorrem entre o quarto e o banheiro.



Eliminar fatores de risco no lar pode reduzir significativamente as quedas em idosos, remover tapetes soltos, instalar barras de apoio e ajustar móveis e objetos em locais acessíveis são medidas essenciais, além de iluminação adequada e atenção a obstáculos como fios e pets também contribuem para a segurança.



Para falar sobre o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou nesta quarta-feira (16), no Canal Saúde, com a médica geriatra Alexsandra Siqueira Campos, coordenadora do Centro de Referência em Idosos do Hospital Oswaldo Cruz.



Acompanhe a entrevista completa acessando o player abaixo.



“Um ambiente adequado para idoso é importantíssimo para evitar as quedas, então a queda é um fator importante que a gente sempre avalia nas consultas geriátricas, porque normalmente a queda reflete algum adoecimento ou esse paciente tem alguma doença neurológica”, alertou a médica Alexsandra Siqueira Campos.

Geriatra Alexsandra Siqueira Campos. Foto: Divulgação



A geriatra também deu dicas de como deixar o ambiente mais seguro para os idosos, evitando possíveis quedas.



“A gente tem que ter muito cuidado com tapetes, com móveis que são baixos, principalmente os móveis que ficam abaixo do quadril já que não estão na linha de visão do idoso. Os corredores devem estar mais iluminados, além de se colocar barras em alguns locais da casa”, concluiu.



