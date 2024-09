Quer dormir melhor? Foque na alimentação

A- A+

Dormir bem é importante para um quadro de saúde favorável e melhora da imunidade. Quanto piores são as nossas escolhas alimentares, mais chances existem de termos uma noite de sono ruim. Nesse contexto, aquilo que ingerimos é crucial para o bem-estar geral.

Uma alimentação rica em gordura, fast foods, embutidos e enlatados em nada favorece à saúde, as boas noites de sono e ainda aumentam o peso do indivíduo.

Para evitar e minimizar as chances de desenvolver doenças é preciso investir no consumo de uma alimentação balanceada que proporcione e estimule uma noite de sono tranquila e satisfatória ao organismo.

Para falar sobre o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a nutricionista Laís Sousa.

Você pode acompanhar a entrevista completa acessando os players abaixo.

A nutricionista Laís Sousa deu dicas de alimentos que podem nos ajudar a ter um sono melhor.

“Existem alimentos que são importantíssimos para melhorar o sono, para fazer com que você durma melhor. Aí vai algumas frutas, como, banana, kiwi, as oleaginosas que são as castanhas, nozes. Sem o excesso de açúcar"

Nutricionista Laís Sousa. Foto: Divulgação



A especialista também orientou a termos melhores hábitos antes de dormirmos para termos uma noite melhor de sono

“Tentar jantar até no máximo 10 horas da noite. consumir também alimentos ricos em proteínas neste período noturno, como o ovo, frango já que fazem com que tenhamos um relaxamento maior"

