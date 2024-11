A- A+

RACISMO Racismo e saúde emocional: como o trauma afeta as vítimas Segundo o IBGE 70% da população negra já afirmou ter sofrido algum tipo de discriminação racial ao longo da vida

O racismo é uma violação dos direitos humanos que afeta profundamente a saúde emocional das vítimas, estudos mostram que 70% das pessoas negras no Brasil sofrem racismo cotidiano. O Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro, destaca a luta contra o racismo, que pode levar a danos psicológicos irreversíveis, como baixa autoestima, ansiedade e depressão.



As consequências psicológicas do racismo incluem estresse crônico, isolamento social e dificuldade de confiança. Essas marcas podem permanecer para toda a vida, por isso, se torna fundamental buscar ajuda profissional, como psicologia, para lidar com essas feridas. A psicologia pode ser uma ferramenta poderosa no combate ao racismo.



Para lidar com situações de racismo, é essencial denunciar e buscar apoio de redes de apoio, à educação e conscientização sobre a igualdade racial também são fundamentais, o combate ao racismo exige ação coletiva. A psicologia pode ajudar a curar as feridas do racismo, promovendo a autoestima e resiliência.



No Canal Saúde desta quinta-feira(21), Jota Batista conversou sobre o assunto com a psicóloga Márcia Karine que abordou diversos temas relacionados ao racismo.



Acompanhe a entrevista completa acessando os players abaixo.



A especialista Márcia Karine falou sobre como o racismo pode acabar interferindo na vida das pessoas e criando feridas



“Isso é uma ferida Invisível e o quanto isso dói na alma das pessoas. A ferida do racismo acontece porque as pessoas olham diferente para você, as pessoas apontam você, e não sabem a consequência de tudo aquilo”

Psicóloga Márcia Karine. Foto: Divulgação



A psicóloga Márcia Karine deixou o recado da importância de procurar ajuda em situações onde o racismo deixa problemas na vidas das pessoas



"Quem sofre o racismo muitas vezes precisa se trabalhar, né!? Precisa se respeitar e dizer assim, olha eu tô sofrendo com esse tipo de situação, então eu vou procurar terapia. Mas se você está bem, deixa o outro que pratica procurar terapia”



