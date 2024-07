A- A+

TEATRO INFANTIL 'Rapunzel o espetáculo musical' estará no Teatro Barreto Júnior neste Domingo Rapunzel terá apresentação recheada de música e efeitos em 4D que levam o público para dentro da peça

Rapunzel estará no Teatro Barreto Júnior neste próximo domingo, 14/7, a partir das 16h, o espetáculo musical toma conta do palco e promete encantar crianças e adultos. A peça tem 60 minutos de duração e efeitos em 4D que promovem uma experiência única no público.

A história é clássica: em um reino distante, uma linda princesa chamada Rapunzel nasceu com cabelos mágicos que possuíam o poder de curar qualquer ferida. Porém, ela foi sequestrada ainda bebê por uma bruxa malvada, que a mantinha presa em uma torre isolada. Por anos, Rapunzel sonhava em conhecer o mundo além dos muros da torre.

Elenco do espetáculo. Foto: Filipe Silva

Um dia, um ladrão charmoso chamado Flynn Rider aparece em sua vida e juntos embarcam em uma jornada cheia de perigos, magia e descobertas. "O legal dessa história é a lição de coragem e amizade, que nos ensina a importância de seguir nossos sonhos e enfrentar os desafios que surgem em nosso caminho", destaca Ricardo Silva, diretor do espetáculo.

“Os portões do Barreto Júnior abrem 30 min antes (15h30) e a poltronas são ocupadas por ordem de chegada. Crianças de 02 a 12 anos pagam meia-entrada; estudantes pagam meia-entrada portando documento de identificação; professores e maiores de 60 anos pagam meia-entrada portando documento e/ou contracheque). A peça ainda é livre para todos os públicos.

Com ingressos a R$ 80 inteira e R$ 40 meia vendidos pelo site do Sympla.

