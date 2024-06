A- A+

SÃO JOÃO Roupas e adereços juninos podem ser adquiridos na Loja Artesanato de Talentos A loja social de artesanatos juninos produzidos por artesãs e artesãos do Pina e Brasília Teimosa funciona até 23 de junho, no RioMar Recife, com peças de R$10,00 a R$220,00

Quem ainda não garantiu o look de São João pode encontrar artigos produzidos por 19 artesãs e artesãos do Pina e Brasília Teimosa. São roupas típicas, brincos, tiaras, lenços e outros acessórios customizados na loja Artesanato de Talentos, que funciona até o próximo domingo (dia 23 de junho), véspera de São João, no piso L1 do RioMar Recife. A loja social está em um espaço oferecido sem custo para os pequenos empreendedores, em uma parceria com o Instituto JCPM de Compromisso Social e a Fecomercio-PE.

O projeto foi lançado em 2015 e ocorre sempre em datas festivas e de grande movimentação do comércio, que incluem também Natal e Carnaval. Com peças que variam de R$ 10,00 a R$ 220,00, nesta edição a Artesanato de Talentos conta com mais de 3 mil itens para venda. Entre as opções estão vestimentas para crianças e adultos, arranjos de cabelo, lenços, itens decoração em macramê, crochê e materiais recicláveis, porta-guardanapos, sousplat e louças.

Artesãs e artesãos participantes



Ana Maria – Criando com Ana; Cecita Maia – Crie&Recrie; Cristina Lima – Linhas e Artes; Eduardo de Sena – Mãos Mágicas; Edvaldo Lima – Reciart’s; Ivani Oliveira – Mãos Mágicas; José Roberto – Arte em Família; Joselaine Firmino – Mulheres de Arte; Luciana Souza – Arte Criativa; Maria Auxiliadora – Mãos Mágicas; Maria José – Arte em Família; Maria José Costa – Reciclagem Brasília Teimosa; Maria Monteiro – Clube de Mães Criativas de Brasília Teimosa; Ninha – Ninha arte; Rosimary Paixão – Rosiart’s; Roseineide Pessoa – Arte em Família; Rose Lima – Linhas e Artes; Rosilda Pessoa – Arte em Família; Taciana Melo – Artesanato Melo; e Wcione Santos – Wcione Santos Artesanato.

Camarim Expo Preta de São João



Para sair com a cabeça feita para as festas juninas, está funcionando durante todo o mês de junho, no Piso Térreo do RioMar Recife, o Camarim Expo Preta, com serviços de trançados. A iniciativa do Instituto JCPM de Compromisso Social converge empreendedorismo local e a inserção e valorização da população negra.

O espaço, oferecido sem custos pelo empreendimento, é comandado pelos profissionais Fran Ferreira, João Perfeito e Miqueline Batista, moradores das comunidades do Pina e Brasília Teimosa. Entre as opções de serviços estão entrelace, tranças tiara, lateral, boxeadora, nagô, tererê, entre outras, com preços a partir de R$ 15,00.

SERVIÇO:

Artesanato de Talentos

Quando: até 23 de junho

Local: Piso L1 do RioMar Recife, ao lado da Bacio di Latte.

Camarim ExpoPreta – Especializado em Trançados

Quando: até 30 de junho

Local: Piso Térreo (próximo aos Correios) do RioMar Recife.

