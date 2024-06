Saiba como a técnica Método Pomodoro pode ajudar na concentração de estudos e no trabalho

A- A+

Muitas pessoas têm dificuldade em manter a atenção em algo, no trabalho ou mesmo nos estudos. A Técnica Pomodoro, método de gerenciamento de tempo baseado em períodos de 25 minutos de estudo ou trabalho focado, interrompidos por intervalos de 5 minutos, é uma grande aliada para esse desafio. Quem tem dificuldade de manter a atenção por longos períodos de tempo, precisa que a atividade seja dividida em partes porque isso ajuda a manter a atenção, diminuir o cansaço e evitar a sobrecarga.

As pausas ajudam a processar e memorizar as informações que estão sendo aprendidas e ajudam, também, a manter a atenção. A velocidade de processamento e memórias são habilidades verificadas na avaliação neuropsicológica. Estratégias de enfrentamentos são identificados no processo de psicoterapia e a técnica Pomodoro é uma grande auxiliar nesta dificuldade de atenção.

Para falar mais sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a neuropsicóloga Natália Lima que explicou o que seria a técnica



Neuropsicóloga Natália Lima. Foto: Divulgação

“A técnica pomodoro, ela é uma técnica de gerenciamento de tempo e ela é útil tanto para pessoas que têm algum déficit de atenção, como o TDAH, mas ela também é útil para qualquer pessoa que esteja estudando e que tenha uma demanda de estudo ou de trabalho cognitiva muito grande.”





A especialista contou mais detalhes sobre o método





“Leva esse nome porque é baseado na técnica do molho pomodoro, onde você prepara o molho de tomate, e aí você dá pausa durante esse período de preparação, então o método ele vem exatamente com essa mesma proposta. Você pode estudar, fazer ali uma atividade entre 20 e 30 minutos e depois você dá uma pausa de 5 a 10 minutos. É nesse momento de estudo que você dá uma pausa onde aquilo que você está estudando vai ser processado, e as informações vão liberando espaço ali do seu cérebro para a chegada de novas informações”



Ficou interessado? Ouça o podcast acessando o link abaixo



https://open.spotify.com/episode/2Fc14P3jkol7ciHKRl8IZO?si=sbPC2yCzSOOZ8IOh1S83KQ&nd=1&dlsi=f78e5a09e84e4561

Veja também

VESTIBULAR Faculdade Senac oferece 560 vagas em vestibular para Recife e Caruaru