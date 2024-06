São João dos Bonecos Gigantes de Olinda terá cortejo junina nesta segunda-feira (24)

A- A+

Personagens ilustres do carnaval de Olinda, os bonecos gigantes agora terão seu próprio Arraial. É a Quadrilha Explosão dos Gigantes. Na segunda-feira, (24), dia de São João , às 18h, a quadrilha vai sair em cortejo e promete resgatar as tradições juninas da cidade patrimônio da Humanidade.



A concentração será no Largo do Guadalupe, no Sítio Histórico de Olinda. De lá sairá o cortejo da quadrilha. De abre-alas estará a “corte do forró”, composta pelos bonecos de Luís Gonzaga, Menino da Tarde, Alceu Valença, Elba Ramalho e o saudoso, Genival Lacerda.



Pelo menos 12 casais de bonecos vão estar na quadrilha junina. A orquestra Henrique Dias, tradicional do Carnaval de Olinda, vai acompanhar todo o cortejo tocando Forró.



O desfile seguirá pelo Largo do Guadalupe, em seguida, pela Rua Nossa Senhora de Guadalupe até chegar no Largo do Amparo onde faz o retorno na Rua do Amparo, voltando pelo mesmo caminho até o Largo do Guadalupe.



Ao lado da Igreja, vai ter o arraial, com apresentação de Bento Sanfoneiro, do trio 100% Mulher e do trio de Nando Sanfoneiro.

Veja também

INCLUSÃO Inclusão: Festival Brasileiro de Cantores e Cantoras com Deficiência na Rádio Folha FM