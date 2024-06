A- A+

POLO SALA DE REBOCO São João do Recife 2024: público lota shows, na Avenida Rio Branco, neste domingo (23) Público de todas as idades dançou e fez a festa no São João do centro do Recife

Milhares de pessoas fizeram a festa no Polo Rio Branco, localizado no centro do Recife, durante o São João 2024. O local abriga o palco Sala de Reboco, onde o público compareceu para comemorar e viver mais de perto a magia e a intensidade do período junino, na tarde deste domingo (23), véspera de São João.

Na oportunidade, moradores de todas as partes da capital e da Região Metropolitana dançaram grandes sucessos do forró que imprimem, em todo São João, a marca de que a festa, que este ano tem como tema "Nossa Raiz", está, de fato, entranhada na cultura nordestina.

Em 2024, os dois homenageados do São João do Recife 2024 são os cantores Nádia Maia e Assisão.

Diversão para a família

A dona de casa Maria Rejane, que esteve no local, durante a tarde, no show de Mari Bígio, não exitou em dizer que o melhor São João é o do Recife. Ela comemorou o fato de a cidade valorizar os artistas da terra e prometeu que, enquanto puder, vai forrozar, no palco Sala de Reboco.

"É muito bom e maravilhoso. É uma festa que reúne todo mundo. Uma época boa. O melhor São João está aqui e não tem outro. É raíz e verdadeiro. Estou gostando muito das atrações e vou ficar aqui até quando eu aguentar", comentou.

Ana Cláudia, de 31 anos, veio de Campina Grande, na Paraíba, passar o São João 2024 no Recife. Os planos eram outros, de ir passar em outra cidade, mas ela e a família não resistiram e foram logo ao centro da capital pernambucana para forrozar, juntando o útil ao agradável.

"Olhe, o melhor São João está em Campina Grande, mas Caruaru e o Recife não ficam para atrás, de jeito nenhum. A gente veio para cá, porque estamos com os bebês e é mais acessível e mais família. Está todo mundo bem à vontade", comemorou.

Veja a programação do palco Sala de Reboco para este domingo (23):

17h - Trio Geraçaõ Nordestina

18h - Severino dos 8 Baixos

19h20 - Salatiel D\'Camarão

20h40 - Rabecado

22h - Corujas e Seus Tangarás

23h30 - Amauri Nascimento

1h - Charles Theone

Atrações do Polo Rio Branco para este domingo (23):

18h - Banda Só Xote A

19h30 - Terezinha do Acordeon

21h - Pecinho

22h30 - Allan Carlos

0h - Kelly Rosa

