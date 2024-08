A- A+

OPORTUNIDADE Sebrae prorroga inscrições para seleção de Agentes Locais de Inovação O Programa oferece bolsas de até R$ 6,5 mil para atuação em todas as regiões do estado de Pernambuco. Interessados podem se inscrever até 26 de agosto

Sebrae prorrogou a seleção para o programa de Agentes Locais de Inovação (ALI) 2024, na condição de bolsistas. As inscrições para o programa poderão ser feitas até às 23h59 (horário de Brasília) do dia 26 de agosto. Ao todo, são oferecidas 108 vagas para contratação imediata, mais 331 de cadastro de reserva, para atuação em todo o estado de Pernambuco. Podem participar pessoas com formação em diversas áreas. A inscrição é gratuita e pode ser feita no site: processoseletivoabdesm.com/



Os ALIs serão responsáveis por levar soluções inovadoras aos pequenos negócios, estimular a educação empreendedora e apoiar o desenvolvimento de ambientes inovadores para impulsionar a economia local e a competitividade nos territórios.

As vagas disponíveis são para as modalidades ALI Produtividade, ALI Rural, ALI Educação Empreendedora, ALI Ecossistemas e ALI Indicação Geográfica. Também há oportunidades para orientador do ALI, voltadas para professores universitários e candidatos com perfil acadêmico.



Para participar, o candidato precisa ter curso superior completo em áreas de interesse do Sebrae, como ciências exatas, agrárias, administração e educação, por exemplo. Também é necessário comprovar experiência na área de gestão. Outros requisitos também estão previstos no edital do processo seletivo. A previsão é que os selecionados sejam chamados a partir de janeiro de 2025.



A bolsa do ALI tem duração de até 30 meses, a depender da modalidade escolhida pelo candidato. Os valores das bolsas variam entre R$ 5 mil e R$ 6,5 mil. O participante poderá concorrer em apenas uma única vaga. Ao preencher o formulário, é importante verificar a regional de atuação. Há vagas para Região Metropolitana do Recife, Agreste, Sertão e Arquipélago de Fernando de Noronha.



O processo de escolha é composto por análise curricular e documental, avaliação de conhecimentos, realizada pela internet, além da avaliação de habilidades e perfil – todas de caráter eliminatório e classificatório. Para o cargo de orientador não é exigida avaliação de conhecimentos. Com a prorrogação das inscrições, a prova online será aplicada no dia 28 de setembro, e o resultado final, após concluídas todas as etapas, será divulgado no dia 27 de novembro.



“O ALI é uma grande oportunidade para quem busca uma colocação no mercado e uma chance de transformar a realidade de muitos negócios. Além desse profissional poder aplicar os conhecimentos que ele já possui, o programa permite que ele se conecte com especialistas de todo o país, já que essa é uma ação nacional, desfrutando de capacitação continuada. O ALI é o elo de conexão entre o Sebrae e os empreendedores. É um programa de transformação das empresas e das pessoas”, destaca Rosiane Andrade, analista do Sebrae/PE e gestora estadual do programa.





Veja também

SEMINÁRIO "País do Carnaval" debate os rumos da folia de Momo no Brasil