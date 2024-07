Semana da Capoeira oferece programação cultural em Igarassu

A- A+

A Semana de Capoeira vai movimentar, no início de agosto, a cidade de Igarassu, com atividades nas escolas do município, abertas para a comunidade escolar e a população em geral de Igarassu.

A 11ª edição da Semana de Capoeira, que celebra a rica história desta expressão cultural na cidade a partir desta quinta-feira (01) nas escolas da rede municipal.

O destaque da programação acontece neste sábado (03), com a diplomação de dois mestres de capoeira no Sobrado do Imperador, no Centro, a partir das 13h, com o apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Em seguida, às 15h, haverá uma oficina de capoeira aberta ao público no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), o ginásio poliesportivo de Cruz de Rebouças.

No domingo (04), a agenda cultural traz um batizado, marcado por uma festa de integração de novos alunos ao universo da capoeira. A cerimônia vai reunir mestres e praticantes de capoeira de várias partes do país, incluindo Bahia, Paraíba, Ceará, Sergipe e outras cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR).



SEMANA DA CAPOEIRA:



Desde 2012, Igarassu dedica, por uma semana, a celebração do esporte que junta dança, luta, artes marciais e música, através da Lei Orgânica Municipal Nº 2.786/2012.

A cidade também recebe o título de “Capital da Capoeira” pelo Grupo Axé Capoeira, por ter uma Universidade da Capoeira em funcionamento, formando mestres e preservando a tradição cultural.



Confira a programação completa:

### Dia 02 (Sexta-feira)

- Palestra para professores de história e educação física da rede municipal

- Local: Escola Técnica Estadual Jurandir Bezerra Lins, BR-101 Norte, Km 43,6 (ao lado da Unilever, Igarassu);

- Horário: 13h às 17h;

- Roda de abertura com convidados de outros estados

- Horário: 19h;

### Dia 03 (Sábado)

- Diplomação do mestre de capoeira

- Local: IPHAN de Igarassu, R. Barbosa Lima, 184 - Centro;

- Horário: 13h às 15h;

- Oficinas de capoeira

- Local: CIE, na rua Santa Elisabeth, em Cruz de Rebouças;

- Horário: 15h às 18h;

### Dia 04 (Domingo)

- Apresentações culturais, batizado e encontro de capoeira

- Local: CIE, na rua Santa Elisabeth, em Cruz de Rebouças;

- Horário: 9h às 13h;

