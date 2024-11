Serra Talhada realiza 16º Encontro Nordestino de Xaxado

A- A+

Para celebrar a cultura popular e a história grupos de Xaxado das regiões Nordeste, Norte e Sul do Brasil vão marcar presença no 16º Encontro Nordestino de Xaxado, que ocorrerá entre os dias 13 e 17 de novembro em Serra Talhada, Sertão do Pajeú. A programação, totalmente gratuita, prevê oficinas, rodas de Xaxado, feira de artesanato e visitação aos atrativos turísticos referentes à história do Cangaço e de Lampião. Serão mais de 20 atrações nos cinco dias de evento.

Cleonice Maria presidente da Fundação Cultural Cabras de Lampião conversou com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7, FM, nesta terça (12) e detalhou a programação e falou sobre os pontos turísticos da região, como o Sítio Passagem das Pedras, onde nasceu Lampião.

Durante o dia, a festa vai acontecer nos polos da área de alimentação da Feira Livre, na Escola Neto Pereirinha, no Colégio Cônego Tôrres e no Museu do Cangaço. Já a partir das 19h, todos os grupos de dança estarão na Estação do Forró, no ritmo da pisada do xaxado.

“É muito bom ver o Brasil dançando seus ritmos aqui conosco, na Capital do Xaxado, valorizando nossa história, valorizando nossas tradições”, comemora Cleonice Maria, presidente da Fundação Cultural Cabras de Lampião, produtora do evento.

Acompanhe a entrevista completa acessando o player abaixo

O 16º Encontro Nordestino de Xaxado contará com apresentações de grupos tradicionais, tais como o Cabras de Lampião, da própria cidade de Serra Talhada ; Estrelas do Sertão, de José da Penha, no Rio Grande do Norte, e Txai, de Fortaleza, Ceará, além do Cia Raízes, de Campina Grande, Paraíba; e Na Pisada de Lampião, de Poço Redondo, Sergipe.

O evento é patrocinado pela Fundação Nacional de Artes (Funarte) por meio do Ministério da Cultura, Governo Federal. A produção é da Fundação Cultural Cabras de Lampião junto ao Centro Dramático Pajeú e à Agência Cultural de Produção e Criação. A programação completa pode ser conferida no site e no instagram @encontro.xaxado com mais informações sobre o encontro.

PRESERVAÇÃO

A cidade de Serra Talhada, conhecida como a “Capital do Xaxado”, e o estado de Pernambuco têm intensificado as medidas para preservar o ritmo que nasceu no contexto do Cangaço. A dança foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco pela Lei Estadual nº 13.776, publicada no Diário Oficial do Estado em 26 de setembro de 2009, e como Patrimônio Cultural de Serra Talhada pela Lei Municipal nº 1.404, de 15 de abril de 2014. Além disso, desde 2023, é celebrado o Dia Estadual do Xaxado em 7 de julho, conforme o Projeto de Lei nº 286/2023.

