CULTURA Serra Talhada recebe projeto sobre importância cultural do Xaxado e do Bacamarte O evento acontece nesta sexta (06) no Museu do Cangaço com entrada gratuita

Com atividade cultural gratuita, o Museu do Cangaço em Serra Talhada, Sertão do Pajeú, Pernambuco, recebe nesta sexta (06), a partir das 19h, a Associação de Bacamarteiros de Afogados da Ingazeira (PE) e os grupos de Xaxado Zabelê e Gilvan Santos, além de representantes do Cabras de Lampião, para um momento de aula - espetáculo sobre importância das manifestações artísticas e culturais do Sertão do Pajeú.

Com proponência da Associação de Bacamarteiros, produção executiva do jornalista Leonardo Lemos e produtoras locais Isabella Brito (Batucada Feminista) e Vanessa Pereira (Fridas Brechó), este projeto foi contemplado nos Editais da Lei Paulo Gustavo PE e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura e Ministério da Cultura - Governo Federal.

“Esse projeto nasceu do meu incômodo com o apagamento pela qual as manifestações artísticas daqui do Pajeú vem passando. O Xaxado tem uma cena consolidada em Serra, mas o Bacamarte perdeu espaços importantes em Afogados. Gostaria que uma cidade relevante como Serra recebesse os bacamarteiros afogadenses, ao mesmo tempo que eles aprendessem com o Xaxado de Serra como se organizar mais e fortalecer a manifestação”, reflete o jornalista Leonardo, que escreveu o projeto para a Associação.

“Para a gente é importante um momento como esse para a gente mostrar nosso trabalho e celebrar com os irmãos do Xaxado nossa origem nordestina e nosso orgulho de fazer cultura”, descreve Lobsan Goes, representante dos Bacamarteiros.

A aula - espetáculo será mediada pelo professor de História Danilo Leite, de São José do Egito, e terá a participação das alunas e alunos da AESET - Autarquia Educacional de Serra Talhada. A ação ainda terá apoio do Portal Farol de Notícias, que transmitirá a aula no seu youtube, além da Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira, que forneceu transporte para o grupo de bacamarteiros.

Assista a aula na sexta, 6/12, pessoalmente ou pelo site

