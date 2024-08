A- A+

SABATINA RÁDIO FOLHA Simone Fontana defende a realização de obras por empresas públicas e o fim das PPPs A candidata do PSTU foi a primeira entrevistada da série de sabatinas com candidatos à PCR

A candidata Simone Fontana (PSTU) foi a primeira participante da série de entrevistas sabatinas que serão realizadas pela Rádio Folha FM 96,7 com os postulantes à Prefeitura do Recife, iniciada nesta sexta-feira (16). Ela apresentou suas propostas para a cidade e falou sobre a campanha eleitoral.

Simone Fontana apresentou propostas para as principais áreas de necessidade da cidade. Na saúde, defendeu o fim dos contratos com organizações sociais, as chamadas “OSs”. Posição que também sustenta para a educação, em que acredita que há uma retirada da liberdade de ensino de professores, pelas parcerias público-privadas com instituições gestoras.

"Essas verbas, ao serem destinadas para as OSs, elas acabam tirando da saúde pública diretamente, e o governo tem avançado nas terceirizações e privatização da saúde. Para falar de educação a gente tem que falar da destinação das verbas da educação. Para reformar escolas, primeiro, a gente tem que saber que o orçamento está sendo destinado, se não, quem vai ser favorecido são as empreiteiras", afirmou a candidata.

Ela criticou a realização de obras públicas por meio de empresas privadas, o que de acordo com ela seria um “desvio de recursos públicos”, ao responder sobre a questão do saneamento, declarou que, se eleita, vai realizar obras para zerar o déficit no acesso ao saneamento por meio das empresas públicas, como a Emlurb.

"É muito importante a gente zerar (os problemas de acesso a sanemaneto), agora, através de empresas públicas. O trabalho que a Prefeitura faz muitas vezes favorece mais as empresas do que a população. A gente tem que zerar esse déficit de sanemaneto com água na torneira para todas as pessoas, que o esgoto seja tratado", propôs Simone.

Simone Fontana disse ainda que sua candidatura defende um projeto de obras públicas que inclui a geração de empregos nas empresas públicas.

"A gente tem meio milhão de desempregados no Recife, a gente pode, ao mesmo tempo, dar emprego para essas pessoas e zerar a questão do saneamento. Se os recursos públicos forem destinados para as empresas públicas, a gente consegue", pontuou.

A candidata do PSTU também falou sobre segurança pública, afirmando que discorda do armamento da Guarda Municipal como alternativa para combater a criminalidade. Simone acredita que a solução para a insegurança deve partir da prevenção, aumento dos empregos, construção de moradias e a desmilitarização da Polícia Militar (PM).

A bancada foi formada pelo âncora Jota Batista, pela colunista de política da Folha de Pernambuco, Betania Santana, e pelo cientista político, Hely Ferreira.

