TEATRO Teatro Fernando Santa Cruz recebe o espetáculo "Fernando Pessoa: o último dos palhaços" A peça celebra os 90 anos da publicação do livro do poeta português "Mensagem"

O espetáculo poético/dramático “Fernando Pessoa: o último dos palhaços” estará no palco do Teatro Fernando Santa Cruz, no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, neste sábado (2), às 19h. A peça celebra os 90 anos da publicação do livro de poemas “Mensagem”, lançado em 1934, única obra publicada pelo poeta português Fernando Pessoa, enquanto estava vivo.

A venda na plataforma Sympla, os ingressos estão nos valores de R$30 inteira mais o custo da taxa de serviço e R$15 meia mais o valor da taxa de serviço.

O ator pernambucano e professor de Teatro do Centro Universitário Frassinetti do Recife, Glauco Cunha Cazé, em apresentação solo, interpreta Fernando Pessoa e os principais heterônimos do poeta.

A peça consiste em uma reunião convocada por Fernando Pessoa para debater temas como o amor, a loucura, a sexualidade e as inquietações da existência humana. No cenário é posto um tabuleiro, que fica no meio do palco, e as discussões ocorrem durante um jogo de xadrez

Construída a partir do livro do escritor pernambucano membro da Academia Brasileira de Letras, Dr. José Paulo Cavalcanti Filho, de título “Fernando Pessoa: uma quase autobiografia”, a dramaturgia também se baseia nos textos de Constantin, Stanislavski, Antonin Artaud e Jerzy Grotowski. Esses autores, ao se dedicarem ao estudo da personalidade, criaram teorias teatrais do século XX.

A montagem é dirigida pelo experiente profissional do teatro pernambucano, Leandro Mariz, que produz e dirige espetáculos há anos no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde mora atualmente.

Em formato de aula espetáculo, a peça “Fernando Pessoa: o último dos palhaços” é um projeto extensionista do Núcleo de Pesquisa e Extensão (NUPEX) do Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFAFIRE).

Com o propósito de reduzir a distância entre as artes cênicas e a comunidade escolar e acadêmica, o espetáculo pretende circular por escolas e universidades públicas e privadas do Estado de Pernambuco no próximo ano.

