Teatro Luiz Mendonça recebe 7ª edição da Mostra Competitiva de Dança de Pernambuco

Consolidada no calendário de espetáculos do Estado, a Mostra Competitiva de Dança de Pernambuco (MOC Dança PE) chega a sua 7ª edição. As apresentações acontecem entre os dias 06 e 09 de junho, a partir das 13h, no palco Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem. A MOC também contará com apresentações culturais e feira de artesanato aberta ao público e gratuitas na área externa.

Idealizador da MOC Dança PE, o produtor cultural Rodrigo Lira explica a escolha do tema desta 7ª edição

“Reflete nosso compromisso em promover a diversidade cultural e artística da região, além de proporcionar oportunidades para os talentosos dançarinos locais mostrarem seu trabalho na MOC", enfatiza Rodrigo Lira que também é ator e coreógrafo.

A MOC Dança PE contará com workshops, apresentações competitivas e não competitivas em vários estilos de dança, entre eles, ballet clássico, dança contemporânea, jazz, estilo livre, popular e danças urbanas. Mais de 800 bailarinos dos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte vão subir ao palco do Teatro Luiz Mendonça.

Apresentação de grupo de dança/Foto: André Pimentel de Araújo

Durante os quatro dias de evento, o público vai conferir na MOC um grande intercâmbio cultural entre bailarinos, professores e diretores. É um espaço para que os amantes da dança possam aprender e se reciclar.

“A MOC é sobre realização de sonhos, é oportunizar quem está trilhando grandes caminhos e quem ainda está só começando. É o lugar que nós precisamos para alavancar a nossa arte em nosso Estado”, afirma o produtor cultural Rodrigo Lira.

Os ingressos estão à venda no Sympla. Os valores custam R$70 inteira, R$35 meia-entrada e R$40 o ingresso cultural. Nesta edição, a MOC vai homenagear a Cultura Popular de Xilogravura Nordestina.

A MOC também vai proporcionar apresentações culturais gratuitas e abertas ao público na área externa do Parque Dona Lindu, que terão início a partir das 16h. E mais, o público também poderá visitar gratuitamente, a partir das 10h, os stands da da feira cultural do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Artesanato do Recife (PRODARTE), da Prefeitura do Recife.



A Lira Produções, é uma produtora cultural com 20 anos no mercado, especializada em produção executiva, planejamento e direção em eventos culturais. Atua com foco em abrir espaço para artistas iniciantes e profissionais, valorizando nossa cultura nacional, regional e local. A produtora é dirigida por Rodrigo Lira, que é ator, coreógrafo e produtor cultural.

Graduado em Gestão cultural, Eventos e Recursos Humanos, Rodrigo Lira é o grande idealizador da MOC Dança PE, que está consolidado no calendário de espetáculos de dança em Pernambuco. Ele também é Gestor do Projeto social Artes para todos, no qual desenvolve projetos culturais de integração social e oficinas artísticas entre jovens de comunidades da Região Metropolitana Recife (RMR).



SERVIÇO - Mostra Competitiva de Dança de Pernambuco (MOC Dança PE)

Local: Teatro Luiz Mendonça - Parque Dona Lindu, Avenida Boa Viagem, S/N - Boa Viagem

Dias: 06, 07,08 e 09 de Junho

Horário: A partir de 13h

Ingressos: À venda no Sympla

R$70 (inteira) | R$35 (meia-entrada) | Ingresso cultural R$40

Mais informações: https://liraproducoes.com.br/moc/

