TERAPIA ORTOMOLECULAR Terapia Ortomolecular: o caminho para uma longevidade saudável Pacientes com diabetes e doenças cardiovasculares podem se beneficiar da terapia ortomolecular para equilibrar glicose e colesterol

A terapia ortomolecular é um tratamento que busca equilibrar os níveis de nutrientes no corpo, como vitaminas, minerais e antioxidantes, para promover a saúde e prevenir doenças. Essa prática considera que desequilíbrios nutricionais podem causar disfunções e doenças, além de frisar a importância de evitar alimentos processados e priorizar frutas, verduras, grãos e água.

Outro ponto essencial da terapia ortomolecular é a atividade física regular, ela auxilia no controle de problemas como obesidade, colesterol alto, diabetes e hipertensão, além de melhorar a saúde cerebral e o sistema musculoesquelético.

A terapia ortomolecular também foca no ajuste de níveis de minerais, vitaminas e hormônios, promovendo um equilíbrio físico e mental ideal. Estudos indicam que essa abordagem personalizada pode contribuir para a prevenção de várias doenças e melhorar a qualidade de vida.

A médica ortomolecular Diana Campos, foi a convidada do Canal Saúde desta quarta-feira (16) e conversou com Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, e abordou com mais detalhes a terapia ortomolecular e todos seus benefícios.



Acompanhe a entrevista completa acessando o player abaixo.







A médica Diana Campos ressaltou a importância da medicina ortomolecular



“A medicina ortomolecular trata as pessoas literalmente antes que elas adoeçam, ou seja, fazer prevenção usando vitaminas, minerais e aminoácidos na combinação correta para evitar doenças”

Médica ortomolecular Diana Campos. Foto: Divulgação



Diana Campos também evidenciou as vantagens da terapia ortomolecular na velhice, dando mais qualidade de vida para as pessoas mais velhas



“Outra vantagem da medicina ortomolecular é que nos levar a um envelhecimento saudável, vemos uma explosão de pessoas velhas no mundo e as pessoas estão envelhecendo e precisam aproveitar a vida”



