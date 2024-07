A- A+

TERREIRO Terreiro Ilê Asé Omo Ogundê Promove Oficinas Culturais durante o mês de Julho, em Paulista As atividades, conduzidas pelos próprios filhos do Terreiro e parceiros, oferecem oportunidade para envolver crianças, jovens e adultos durante as férias, em música, fotografia, educação, saúde e diversas criações artísticas



O Terreiro Ilê Asé Omo Ogundê, de tradição Nagô e Jurema Sagrada, localizado no Centro de Paulista-PE e com mais de 20 anos de existência sob a liderança dos Sacerdotes Pai Hypolito de Ogum e Dácio de Talabi, abrirá suas portas para uma série de oficinas culturais imperdíveis ao longo do mês de julho, a partir desta quarta-feira (10).

As atividades, conduzidas pelos próprios filhos do terreiro e parceiros, oferecem uma excelente oportunidade para envolver crianças, jovens e adultos durante as férias, proporcionando experiências enriquecedoras em música, fotografia, educação, saúde e diversas criações artísticas.

Nas oficinas a percussionista Bárbara Regina, idealizadora do projeto Batukerê; Paloma Lima, produtora de eventos e idealizadora do CriaGuian, um espaço dedicado à fotografia; Mizia Vidal, terapeuta do feminino; Joaninha Dias, professora afrocentrada, escritora e poeta; Barbara Roberta, arte educadora e professora; Natalício Sales, músico e professor; o Mestre de capoeira Wellington Santos; Rafaela Nascimento, que trará o teatro de fantoches; o Bombeiro Civil Junior Nascimento; O professor de educação física Mousa Falcão e Raiz de Maria, fotógrafa desde 2019, conhecida por especial atuação em fotografia de religiões de matriz africana, também contribuirá para as oficinas que ministrará uma oficina de fotografia.

Com vagas limitadas, essas oficinas são uma chance única para os filhos da casa e a comunidade de Paulista-PE mergulharem em um ambiente de aprendizado, troca cultural e celebração das tradições. Além disso, em comemoração à semana do Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, que reflete e fortalece as organizações voltadas às mulheres e suas diversas lutas, o Ilê Asé Omo Ogundê promoverá uma série de atividades especiais. Haverá um dia dedicado à saúde, educação, palestras e ações sociais voltadas para as mulheres da comunidade de Paulista, celebrando a força e a resiliência das mulheres negras.

Para mais informações e inscrições:

@ileaseomoogunde_ ou 8199834-4587

Endereço: Travessa Joaquim Távora, 797 – Centro Paulista.

