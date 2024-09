Transplante: Caminhada celebrou campanha Setembro Verde neste domingo (22)

A- A+

Dezenas de caminhantes marcaram presença, em prol da doação de órgãos, neste domingo (22), na caminhada alusiva à campanha Setembro Verde: “Seu Sim, uma Nova História”. Em sua primeira edição, a iniciativa da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), por meio da Central de Transplantes do Estado (CT-PE), teve o objetivo de sensibilizar a população para a importância da doação – o Estado possui, atualmente, cerca de 3.600 pacientes listados à espera de um órgão para viver de forma saudável após o transplante.

A caminhada percorreu cerca de três quilômetros, na manhã deste domingo, contemplando a Praça das Graças, na zona Norte do Recife. O economista Ricardo Rêgo, que fez transplante de fígado há cerca de oito anos, marcou presença no ato e destacou que uma doação mudou sua vida. “É muito importante que as famílias se conscientizem. Eu tenho duas datas de nascimento, eu nasci num primeiro momento, gestado pela minha mãe, e num segundo momento salvo por uma equipe de transplantes. O novo órgão fez com que eu renascesse. O sim salva vidas, o sim é salvador”, disse.

A negativa familiar ainda é alta, em Pernambuco. Cerca de 55% das famílias dizem não à doação, no momento do acolhimento realizado pelas equipes hospitalares, enquanto 45% efetivam o ato de doar. “Existe uma fila silenciosa de pessoas precisando de um transplante. Só com a doação elas vão ter suas vidas transformadas e continuar escrevendo suas histórias. O setembro verde é voltado tanto para conversar com os profissionais de saúde sobre o papel deles nesse processo, quanto para chamar a sociedade para se lembrarem que elas precisam agir para que as vidas sejam modificadas”, enfatizou o coordenador da Central de Transplantes, André Bezerra.

Entre os participantes da caminhada especial, também esteve Agaliane Balbino, de 58 anos de idade, que fez transplante de coração há sete anos. “Entrei na fila em janeiro de 2016. Em julho de 2017, recebi uma ligação da Central informando que seria transplantada. Eu agradeço o sim da família que doou, foi muito importante pra mim. Sem o sim, eu não teria conhecido meu neto, que hoje tem quatro anos, nem visto minha filha se formar e outros netos crescerem”, evidenciou a paciente beneficiada.



CAMPANHA - Durante todo o mês de setembro a SES-PE compartilhou, através das redes sociais, histórias de pessoas que receberam órgãos em Pernambuco para dar mais visibilidade a um gesto que salva vidas. Além disso, cartazes e folders foram enviados às unidades de saúde para disseminar a mensagem “Seu Sim, Uma Nova História”.

