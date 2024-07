Você sabia que alguns alimentos são importantes para o cérebro e sua memória?

A- A+

Foi com o objetivo de alertar a população para a saúde e a importância dos cuidados com o cérebro, que foi criado, em alusão à fundação da Federação Mundial de Neurologia, o Dia Mundial do Cérebro, celebrado no dia 22 de julho. Para que o cérebro possa executar bem todas as suas funções, é necessário e importante uma série de cuidados diários, que podem ser realizados de diversos modos, dentre eles pode-se destacar a alimentação equilibrada.

O consumo de comidas ricas em vitaminas apropriadas irá proporcionar a manutenção, estimular seu bom funcionamento e, assim, fazer com que o órgão trabalhe com o máximo de eficiência. O órgão usa a glicose como fonte de energia, contudo, o consumo de carboidratos auxilia o seu bom funcionamento.

Existem alimentos que auxiliam no nosso sistema nervoso central, promovendo melhoria da cognição. Para falar sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a nutricionista Laís Souza.

“O peixe é um alimento que tem alguns nutrientes, tipo o ômega 3, ele tem várias substâncias que auxiliam na memória. A quantidade de gordura poli-insaturada que tem no peixe vai ajudar realmente na neurotransmissão da nossa memória e fazer com que dê uma despertada”, ressaltou a nutricionista".

Há alimentos que auxiliam na entrada dos hormônios do bem-estar na barreira hematoencefálica, são os alimentos ricos em triptofano e magnésio, como banana, leite, aveia, cacau, as oleaginosas. Além desses alimentos, Laís Souza falou sobre a importância em se consumir alimentos ricos em vitamina B12.

“Hoje em dia a gente tem uma deficiência muito grande dessa vitamina. Por exemplo o abacate, algumas sementes de chia e linhaça. As verduras e os legumes, verdes escuros, como o brócolis, o couve e o espinafre que são alimentos que tem uma alta quantidade de ácido fólico, pode ser feito um suco verde para auxiliar na prevenção futura de algumas doenças que são muito comum na velhice, como o alzheimer e a demência”.

