EXPOSIÇÃO XXIII Exposição de Artes do IMIP no MEPE: Homenagem a José Cláudio une arte e solidariedade

O Museu do Estado de Pernambuco (MEPE) abrirá suas portas no próximo dia 24 de outubro de 2024 para receber a XXIII Exposição de Artes do IMIP, que promete ser um dos maiores eventos culturais do ano no estado. Além de reunir mais de 100 artistas pernambucanos, a mostra homenageará o lendário artista José Cláudio, falecido em 2023, cuja obra marcou profundamente o cenário artístico brasileiro e internacional.



Com a curadoria de Rinaldo Carvalho, diretor do MEPE e artista plástico, a exposição oferece ao público uma experiência artística imersiva, integrando diversas formas de arte e tecnologia. A obra de José Cláudio, reconhecida pela combinação vibrante de cores e pela expressão visual do Nordeste, será o destaque da mostra, que incluirá projeções em vídeo mapping, permitindo uma nova forma de interação com suas criações.



Arte que cura: solidariedade através da cultura

Além de sua relevância artística, a XXIII Exposição de Artes do IMIP tem um forte componente social. Parte das vendas das obras expostas será destinada ao Setor de Oncologia do IMIP, uma iniciativa que destaca a importância da cultura como veículo de solidariedade. Elizabeth Veiga, presidente da Fundação Alice Figueira de Apoio ao IMIP, reforça a conexão entre arte e saúde:

“É emocionante ver como esses artistas se engajam em causas sociais tão importantes, contribuindo para o atendimento de centenas de pacientes oncológicos atendidos pelo SUS.”



A abertura oficial da exposição será realizada no dia 24 de outubro, às 19h, para artistas e convidados. A partir do dia 25 de outubro, o público poderá visitar a exposição gratuitamente. Além da mostra de arte, a programação inclui rodas de conversa com a participação de especialistas e artistas, além de oficinas voltadas ao público infantil, ampliando o acesso e a interação com a arte pernambucana.



A força da arte pernambucana:



Para os visitantes, a XXIII Exposição de Artes do IMIP representa uma oportunidade única de conhecer e adquirir obras de artistas locais, ao mesmo tempo em que colaboram para uma causa nobre. Entre os participantes estão tanto artistas consagrados quanto novos talentos, garantindo uma diversidade de estilos e abordagens artísticas.



Com uma tradição de mais de duas décadas, a Exposição de Artes do IMIP se consolidou como um evento essencial no calendário cultural de Pernambuco, promovendo a interação entre arte, saúde e comunidade. Este ano, o evento promete ser ainda mais significativo ao prestar homenagem a José Cláudio, um dos maiores nomes da cultura pernambucana.



Serviço:



Exposição: XXIII Exposição de Artes do IMIP

Local: Museu do Estado de Pernambuco (MEPE) – Av. Rui Barbosa, 960, Graças – Recife/PE

Visitação: 24 de outubro às 19h. Aberta ao público dia 25 de outubro de Terça a sexta-feira, das 9 às 17h; sábados e domingos, das 14h às 17h

Encerramento- 10 de novembro

Entrada gratuita



