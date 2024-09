Borsoi Café será a cafeteria oficial da Casa Cor PE 2024 e terá café da manhã

A- A+

Com data marcada para 14 de setembro, a Casa Cor PE 2024 acaba de revelar a terceira operação gastronômica a ocupar um dos espaços da mostra de arquitetura e decoração.

O Borsoi Café, pilotado pela fotógrafa Paloma Amorim, pelo segundo ano consecutivo, ocupará o espaço de cafeteria com funcionamento all day, com uma novidade a mais: o Borsoi já começa na Casa Cor oferecendo também aos domingos pela manhã (a partir das 9h), sendo uma ótima opção de café da manhã no Recife Antigo.

Portanto, aos domingos em todo o período do evento de decoração e arquitetura, o Borsoi abrirá cedinho movimentando a domingueira tranquila (até demais) no Bairro do Recife.

O menu do Borsou Café contempla cafés especiais, ovo no purgatório, pães de fermentação natural, bolos caseiros, pães de queijo e toasts variados.

Fachada do Palazzo Itália, onde ficará a Casa Cor PE 2024. Crédito: Alisson Matias/Divulgação

A Casa Cor PE 2024 funcionará na rua Vigário Tenório, a mesma do jornal Folha de Pernambuco, no edifício Palazzo Itália.

As outras operações gastronômicas do evento serão o restaurante Cá-Já e o bar japonês Kisu.

Mais informações sobre a Casa Cor PE 2024: @casacorpeoficial

Instagram do Borsou Café: @borsoicafe

