BOUCHERIE MARINE Restaurante Boucherie Marine, em Olinda, reabre em novo endereço Com especialidade em vinhos e frutos do mar, espaço também contará com atrações musicais e no antigo endereço, também em Olinda, terá Day Use para o Carnaval

O número 58 da Rua do Bonfim, em Olinda, ganha novos ares gastronômicos a partir deste sábado (1º), ocasião em que o restaurante Boucherie Marine - cujo foco passa por frutos do mar e também pela experiência em vinhos - reabre suas portas para o público.

Com o projeto "No Quintal", a casa vai reunir no novo endereço atrações musicais, com Lu Maciel dando o start neste primeiro sábado de fevereiro - e em todos os demais do mês, nomes como Mistura Samba e Tambores de Saia também integram a programação.





"Esse novo espaço é a concretização de um sonho e a oportunidade de proporcionar momentos inesquecíveis aos nossos clientes", conta José Pessoa, sócio-proprietário do restaurante, e atuante no mercado de vinhos com especialidade em uvas viníferas.

E disponíveis no e-commerce do restaurante, clientes do restaurante e quaisquer interessados podem também adquirir vinhos.



Carnaval e Day Use

Estrategicamente localizado em um dos pontos de efervescência do Carnaval de Olinda - em frente à Praça João Alfredo, antiga localização da casa - o Boucherie Marine também vai oferecer Day Use para os foliões.



Disponíveis do sábado a terça-feira de Carnaval - entre os dias 1º e 4 de março - o valor único será de R$ 250, com preço diferenciado para grupos e direito a open de bebidas.

Serviço

Reinauguraçao do Boucherie Marine

Quando: Sábado (1º), a partir das 16h

Onde: Rua do Bonfim, 58, Carmo, Olinda

Informações @boucheriemarine



Funcionamento:



Quarta-feira: 12h às 15h

Quinta-feira: 12h às 22h

Sexta e sábado: 12h às 23h

Domingo: 8h às 18h

