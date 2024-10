A- A+

Gastronomia Chocolate: confeiteira estampa imagens do Recife e Olinda na produção de doces Chocolates natalinos, da confeiteira Mariana Queiroga, chamam atenção com fotos do Recife e Olinda

Com mais de 15 anos de mercado, a confeiteira Mariana Queiroga decidiu apostar em produções de chocolate que chamassem atenção no seu cardápio de doces finos para o Natal.

A profissional, formada em gastronomia pela faculdade Senac, tomou como inspiração as cidade do Recife e de Olinda.

Em tom de homenagem, Mariana estampa nos chocolates imagens da rua do Bom Jesus e da Ponte Maurício de Nassau, no Bairro do Recife. Também usa registros da Igreja da Sé, localizado no Sítio Histórico de Olinda.

Com esse recurso, a confeiteira diz preparar um chocolate personalizado, que pode sair com a logomarca de empresas.

A ideia surgiu em 2023, quando utilizou imagens da Rua da Aurora e do Marco Zero estampadas no doce, então colocado em caixa de acrílico.

Serviço:

Mariana Queiroga

Fone: 98240-3480

Instagram: @marianaqueirogadoces

