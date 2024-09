A- A+

ChurrasCarva Chefs especialistas em fogo e carne são convidadas do ChurrasCarva neste sábado (28) Evento, que acontece no Terraço Carvalheira, no Shopping Recife, celebra sua 5ª edição

A 5ª edição do ChurrasCarva - marcada para este sábado (28), no Terraço Carvalheira, no Shopping Recife - vai contar com duas chefs especialistas em harmonizar fogo e carne: Júlia Carvalho e Lígia Kazawa, ambas de São Paulo, convidadas por Júlio Vieira Cavalcanti e Cláudia Vieira, da Santista Food Business.

No menu do evento - com assinatura da Carvalheira - cortes de carnes e proteínas nobres serão protagonistas, com Lígia como especialista do churrasco oriental e Júlia apresentando menu de picanha na parrilla, com arroz cremoso de abóbora e gremolata.





Angus uruguaio e picanha australiana

À frente da distribuidora pernambucana Santista Food Business, Júlio e Cláudia Vieira vão lançar no ChurrasCarva cortes 100% Angus, de origem uruguaia da marca A La Brasa.



Além deste, a picanha australiana O'Connor também será lançada no dia do evento.



As novidades estarão disponíveis em pelo menos 20 boutiques de carnes nobres de Recife, com cada peça ou corte com valores a partir de R$ 104.

Serviço

ChurrasCarva | Open Bar & Open Food

Com Mac Fly, Parachutes, Agna, AllyCats e DJ DaMata

Quando: Sábado (28), a partir das 13h

Onde: Terraçao Carvalheira (Shopping Recife, Edf. Garagem - Cobertura B4) - R. Padre Carapuceiro, 777

Informações: @carvalheira

Veja também

Gastronomia Moendo na Laje, no Recife, receberá Festival Gastronômico da Pousada Zé Maria; veja datas