Sabores Confeitaria do Oliveira leva réplica da casa de Mestre Vitalino para a HFN 2024 A feira acontece de 2 a 4 de outubro no Pernambuco Centro de Convenções

A Confeitaria do Oliveira comandada pelo Chef Matheus Oliveira e Leonardo Cavalcanti levará para a edição 2024 da Hotel & Food Nordeste (HFN) - uma das maiores feiras de hospedagem e alimentação fora do lar da região - um stand em homenagem ao Mestre do barro Vitalino.



Com projeto assinado pela arquiteta Dani Figueirôa, o espaço contará com a exposição do Movimento Chocolarte com as peças em chocolate inspiradas no artesanato pernambucano. Estarão expostos a La Ursa, o Leão de Nuca e o Pássaro de J.Borges.

Em parceria com a Insight Feiras e Negócios organizadora da HFN, no stand haverá comercialização de produtos com preços promocionais. Outro destaque será o lançamento de um sabor de sorvete exclusivo criado em parceria com De boa Gelato, sorveteria localizada em Porto de Galinhas.

“Recebemos o convite da Insight para participar da edição da HFN com um stand próprio, onde vamos apresentar ao setor hoteleiro o Movimento Chocolarte. Estamos muito felizes em contar com o apoio de vários parceiros para esse momento importante da Confeitaria do Oliveira”, comenta o chef Matheus Oliveira.

Em paralelo, no dia 2, a partir das 17h30, o chef irá promover uma aula show no espaço Confeitar na feira, o prato escolhido será uma tortinha de morango saudável, no qual os ingredientes foram pensados para uma receita deliciosa e nutritiva.

