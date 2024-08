A- A+

FOLHA CONTEÚDO FYSologia: nova plataforma de FYS tem lançamento no Recife com o mixologista Marcelo Serrano Plataforma apresenta receitas fáceis e práticas de drinks para que qualquer pessoa faça o seu

Segmento cada dia mais valorizado, tendo o Brasil na rota dos melhores bares do mundo, a mixologia tem ultrapassado os balcões de bar e vem se tornando um hobbie para os bartenders “amadores” de plantão.

Quem aprecia bons drinks, mas acha complicado fazer um, agora pode contar com uma ajuda e tanto para preparar o seu próprio coquetel em casa. FYS – marca de refrigerantes do Grupo HEINEKEN – lançou a plataforma FYSologia, que desmistifica a mixologia e oferece uma carta de drinks exclusiva assinada pelo renomado mixologista Marcelo Serrano.

Após passagens por São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, FYS aportou no Recife para o lançamento da plataforma. No último dia 28, o mixologista esteve no restaurante Ruffo para falar sobre o lançamento e apresentar os drinks para um grupo de convidados. Os presentes também puderam experimentar os coquetéis, ali preparados pelo anfitrião.



Além disso, o evento também marcou a implementação da carta no cardápio do Ruffo e, nos próximos meses, novos bares vão se somar ao time de parceiros de FYS na capital pernambucana.

Descomplicando o drink

A mixologia é uma arte baseada na alquimia de ingredientes diversos, como frutas, especiarias e ervas, para produzir um bom coquetel. O preparo de um drink alia técnicas e boas doses de criatividade naquilo que se mostra um terreno fértil para colocar em prática combinações variadas, mirando no desenvolvimento de bebidas que conquistem pela aparência e, principalmente, pelo sabor.





Apesar da aparente complexidade, o preparo de um bom drink pode ser mais simples do que se imagina - e esse é o objetivo de FYS com a sua plataforma FYSologia: possibilitar que qualquer pessoa possa fazer um drink de qualidade.

FYSologia

A plataforma FYSologia está no site de FYS. Nela, há receitas fáceis e práticas de drinks, que utilizam os cinco sabores dos refrigerantes da marca: Tônica com Toque de Limão Siciliano; Tônica Zero com Toque de Limão Siciliano; Guaraná da Amazônia; Laranja-Pera; e Limão Siciliano.



Também estão disponíveis as receitas da carta de drinks exclusiva de FYSologia desenvolvida por Marcelo Serrano: Brasileirinho, Pesseguito, O Amendoado, Conexão Brasil, Tangibre FYS e Tropicália são os coquetéis autorais inéditos.



Vale destacar que, com 24 anos de experiência no setor, Serrano, que já atuou na Inglaterra e presta consultoria para estabelecimentos de todo o Brasil, é muito conhecido por ser o criador da espuma de gengibre do super clássico Moscow Mule (servido em canequinhas de cobre).

