experiência gastronômica Palato promove degustação de cervejas artesanais e importadas no RioMar O evento faz parte da programação do Festival de Inverno da Palato, que vai até o final de setembro

Até o final de setembro, a rede de mercados Palato realiza mais uma edição do seu Festival de Inverno. E no próximo dia 23 de agosto, Recife receberá uma das ações do evento.

A marca promoverá, nesta data, uma degustação de cervejas artesanais e importadas, no shopping RioMar Recife, zona sul do Recife.

A experiência de degustação será guiada pelo sommelier ngelo Nunes. O evento acontecerá a partir das 20h, na unidade Palato que fica no piso L1 do shopping RioMar.

Os ingressos custam R$ 119 e estão à venda no site palato.com.br/agenda.



