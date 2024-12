A- A+

GASTRONOMIA Feijoada e chorinho são atrativos dos sábados no Pobre Juan do RioMar Shopping Espaço leva aos sábados de janeiro e fevereiro, menu regado a choro

A temporada do buffet de feijoada do restaurante Pobre Juan, comumente servido nos sábados de fevereiro, ganhará também o mês de janeiro com a opção do prato típico da culinária brasileira.

Durante os dois primeiros meses de 2025, portanto, o menu passa a integrar as opções da casa - que oferecerá, além disso, música com um trio de chorinho.



Localizado no RioMar Shopping, no Pina, Zona Sul da cidade, o buffet de feijoada é preparado com feijão preto e a combinação de carne seca, lombo, costela salgada, paio, linguiça fina e calabresa.









Clássicos no acompanhamento

Farofa na mateiga, arroz branco, banana à milanesa, couve manteiga e laranja. Pancetta crocante, costela de porco, torresmo e língua bovina. Os clássicos acompanhamentos da feijoada compõem o prato servido no Pobre Juan, que tem ainda o complemento das caipirinhas.

"A nossa feijoada já caiu no gosto dos clientes. O que torna tudo ainda mais especial é a combinação da nossa gastronomia com as tardes animadas ao som do chorinho", comenta Garret Moura, do Pobre Juan.

Disponível aos sábados, a partir deste 4 de janeiro até 2 2 de fevereriro, das 12h às 17h, a feijoada da casa custa R$ 108 por pessoa.



Serviço

Feijoada com Chorinho no Pobre Juan

Quando: sábados de janeiro e de fevereiro, das 12h às 17h

Onde: Pobre Juan - RioMar Shopping, Pina

R$ 108 (por pessoa)

Informações: (81) 3327-0862 // www.pobrejuan.com.br

