Pobre Juan promove ação solidária pelo Outubro Rosa; saiba como colaborar

O Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero, será lembrado em ação solidária promovida pelo restaurante Pobre Juan durante todo o mês de outubro.



Em todas as unidades do Pobre Juan, incluindo a do shopping RioMar, os cardápios terão a cor rosa e os garçons usarão gravatas nesse mesmo tom. Haverá também uma ação beneficente com a venda de uma sobremesa e um drink, criados especialmente para a data.

Drink Pink Pond também terá seu valor revertido à Fundação Laço Rosa | Foto: Divulgação/Pobre Juan

Cardápio solidário

Tanto a sobremesa Taça Fresa, feita com creme pâtissière, coulis de morangos e merengue, quanto o drink Pink Pond, que leva gin, suco de limão siciliano, xarope de pitaya e Paragon, finalizado delicadamente com uma flor comestível, terão seus valores destinados ao combate ao câncer de mama.



Todo o valor arrecadado será revertido para a Fundação Laço Rosa, que apoia mulheres com câncer de mama, lutando pelos seus direitos e promovendo ações de empoderamento, acolhimento e empreendedorismo.



SERVIÇO:

Ação solidária do Pobre Juan no Outubro Rosa

Quando? Durante todo o mês de outubro

Onde? Em todas as unidades do Pobre Juan, incluindo a do shopping RioMar

Cardápio especial criado para a data; sobremesa e drink terão valores destinados à Fundação Laço Rosa

