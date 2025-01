A- A+

Sabores Rede de cafeterias apresenta menu de verão com cafés gelados; confira Entre os destaques do cardápio "Piquenique" estão as bebidas feitas com petit gateau, doce de leite e brigadeiro.

A Cheirin Bão, marca com cardápios sazonais inspirados na culinária mineira, traz para o verão 2025, uma seleção exclusiva de bebidas geladas com cafés especiais.



Entre os destaques da temporada está o "Trem Gateau", um milk shake de sorvete de creme com café combinado com um petit gateau e finalizado com chantilly. A bebida está disponível nas versões chocolate e doce de leite.

Frapê Mocha

Outra novidade no menu é o Frapê Mocha, uma deliciosa combinação de chocolate gelado, café especial Mió, doce de leite de brigadeiro e chantilly.

As bebidas fazem parte do menu “Piquenique” e estão disponíveis em todas as unidades da rede até março de 2025.



Além disso, para os mais tradicionais apreciadores de café especial, todos os grãos e métodos de preparo podem ser extraídos e servidos na versão gelada, oferecendo uma experiência refrescante sem perder a essência dos sabores autênticos.

Trem Gateau de doce de leite |Foto: Divulgação/Cheirin Bão

Sobre a Cheirin Bão

Franquia da Holding Universal Franchising, que passou a integrar o grupo em 2016. Cafeteria de cafés especiais com mais de 900 franquias por todo o Brasil.

