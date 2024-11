A- A+

Sabores Sodiê Doces inaugura loja em Caruaru, nesta sexta (8), com degustação gratuita Com essa nova unidade, a marca agora conta com 14 lojas na região, distribuídas nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte

A Sodiê Doces, maior franquia de bolos artesanais do Brasil, está ampliando sua presença no Nordeste com a inauguração de uma loja em Caruaru, no Agreste pernambucano. Com essa nova unidade, a marca agora conta com 14 lojas na região, distribuídas nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Localizada na Avenida Professor José Leão, nº 38, Bairro Maurício de Nassau, a unidade abre suas portas na próxima sexta-feira (8), ao meio-dia, excepcionalmente neste dia. Para marcar a inauguração, haverá degustação gratuita em dois horários: das 13h às 14h e das 17h às 18h, com a presença das mascotes da marca, as Candy Girl.

Leia também

• Festival VerOuvindo divulga programação da sua 10ª edição

• O que fazer no Recife no fim de semana? Tem festival de circo, forró das antigas e rock em Olinda

• Festival REC'n'Play 2024 anuncia programação para crianças e adolescentes; confira

A Sodiê Doces oferece mais de 80 sabores diferentes de bolos, além de 12 opções na linha Zero Açúcar, receitas caseiras e versões veganas. A rede também dispõe de docinhos (zero açúcar, belgas, finos, tradicionais e bombom), balas de coco (com e sem cobertura), tortas açucaradas, uma carta exclusiva de cafés e uma linha exclusiva de salgados, fritos e assados.



“Entendemos a importância de oferecer produtos saborosos e com a máxima qualidade e sabemos que o ambiente acolhedor transforma a visita em uma lembrança especial”, afirma Fabio Araujo, General Manager da marca. A nova loja possui uma área total de 150m², com varanda para os clientes que desejam um ambiente mais aberto para suas refeições.

“Estamos muito felizes em entrar para a família Sodiê. Acreditamos no prestígio e na infraestrutura da marca. São produtos de extrema qualidade e temos certeza de que será mais um sucesso da Sodiê Doces”, analisa o proprietário da unidade, Humberto Moura. A loja abre de segunda a sábado, das 10h às 19h, e aos domingos e feriados, das 10h às 15h.

Os pedidos podem ser feitos diretamente nas unidades e retirados ou entregues via delivery ou pelo app IFood. Os contatos de cada unidade podem ser obtidos no site oficial.



Sodiê Doces

A franquia possui atualmente 375 lojas abertas no Brasil e duas unidades na cidade de Orlando, nos EUA. Em seu cardápio há mais de 80 variedades de sabores, uma linha Zero Açúcar, bolos caseiros e a versão vegana.



Os bolos são elaborados à base de pão de ló, matéria-prima de primeira qualidade e frutas frescas. Também fazem parte do cardápio os docinhos (tradicionais, finos, belgas e bombom), balas de coco e sua linha exclusiva de salgados (cuja sede fica em Boituva - SP).



Mensalmente a marca traz os Bolos do Mês, com dois sabores, que ganham desconto especial em todas as unidades. A rede fechou 2023 com faturamento de 640 milhões de reais, registrando crescimento de 15% em comparação com 2022 (560 milhões de reais) e 30 novas unidades.

SERVIÇO:

Inauguração da Sodiê Doces em Caruaru, com degustação gratuita

Quando: Sexta-feira (8), das 13h às 14h e das 17h às 18h

Onde: Avenida Professor José Leão, nº 38, Bairro Maurício de Nassau

Telefones: (81) 4105-2508

Horário de Funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 19h, e aos domingos e feriados, das 10h às 15h

Instagram da loja (@sodie_caruaru)

Fanpage: www.facebook.com/sodiedocesoficial

Instagram: @sodiedoces

Veja também

PEIXE REI No Pina: Quinta do Peixe Rei recebe o chef Rafhael Diniz na próxima quinta-feira (7)