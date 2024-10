A- A+

50 BEST BARS Tan Tan, em São Paulo, é único bar brasileiro entre os 50 melhores do mundo Casa fundada pelo chef Thiago Bañares conquistou a 31ª posição do World's 50 Best

E foi em cerimônia na cidade de Madri, Espanha, nesta terça-feira (22), que rolou o anúncio da lista dos Melhores Bares do Mundo, segundo o ranking World's 50 Best Bars 2024.

No seletíssimo grupo dos 50 melhores bares, liderado pelo mexicano Handshake Speakeasy (Cidade do México), o único brasileiro a aparecer no ranking é o descolado Tan Tan, do chef e empresário Thiago Bañares, localizado no bairro de Pinheiros, em São Paulo.

A casa conquistou o 31º lugar na lista. O head bartender do Tan Tan é o experiente Caio Carvalhaes. O Tan Tan está às vésperas de completar 10 anos e não para de evoluir enquanto bar de coquetel.

Os consecutivos reconhecimentos são fruto de um modelo de gestão tocado por Bañares, sustentado em boas articulações com o setor e engajamento da equipe de todo o grupo, que ainda inclui Kotori e Tha Liquor Store, também todos na capital paulistana.

O Tan Tan, inaugurado em 2015, em São Paulo, vem sendo reconhecido em outras importantes premiações dentro e fora do Brasil, como o Best Restaurant Bar Spirited Awards Regional Top 10, dado pela Tales of the Cocktail Foundation, a renomada premiação mundial Top 500 Bars, onde está listado em 61o lugar.

"Esta é uma posição que nos traz muita responsabilidade, porque além de representar o reconhecimento do nosso conceito, nos torna representantes do nosso país", afirma Bañares, cuja casa está há quatro anos consecutivos na lista.

A carta do

Tan Tan

Elaborada em conjunto com o time de bar, responsável por trazer e aportar ideias a partir do conceito e estrutura estabelecida por Bañares, em parceria com o head bartender Caio Carvalhaes, a atual carta de bebidas apresenta uma coleção pautada em facilitar a navegação do público pelo mundo dos coquetéis. São 14 drinques autorais, divididos em cinco famílias distintas: Coolers e Highballs, Daisys e Sours, Martinis, Aperitivos e Mocktails.



SERVIÇO

Tan Tan

Onde: rua Fradique Coutinho, 153, Pinheiros - São Paulo

De terça a domingo, 19h às 23h30; sábado, 12h às 16h / 19h às 23h30

Instagram: @tantannb

