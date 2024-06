A- A+

De olho na disputa pela Prefeitura do Recife, Daniel Coelho é exonerado da Secretaria de Turismo A saída ocorre no último dia do prazo de desincompatibilização do posto

O secretário estadual de Turismo do Governo do Estado, Daniel Coelho, foi exonerado a pedido do cargo em edição desta quinta-feira (6) do Diário Oficial. O nome do substituto não foi divulgado na mesma edição do jornal. A saída ocorre no último dia do prazo de desincompatibilização do posto permitido pela Justiça Eleitoral.

O agora ex-secretário Daniel Coelho é a principal aposta, até o momento, do grupo da governadora Raquel Lyra (PSDB) para concorrer ao Executivo Municipal. Além dele, o deputado federal Túlio Gadêlha (Rede) tenta emplacar seu nome na disputa, mas enfrenta uma disputa interna na federação Rede/Psol com a deputada estadual Dani Portela (Psol) pela indicação na cabeça de chapa.

Substituto

Nesta quarta-feira (5), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), afirmou que divulgará o substituto assim que o auxiliar deixar o cargo. Contudo, o nome ainda nao foi divulgado nesta edição do Diário Oficial.

Apesar de não confirmar o nome que substituirá Coelho, o superintendente da Caixa Econômica Federal em Pernambuco, Paulo Nery, está cotado para assumir o cargo. Ele foi indicado pelo PP e aceito pela governadora para ocupar a vaga.

“Certamente na desincompatibilização de Daniel, a gente faz a divulgação do seu substituto ou substituta”, reiterou Raquel.

Outras exonerações

Encerra hoje o prazo para a desincompatibilização das pessoas que estão em cargos públicos e pretendem disputar as eleições municipais de 2024. Segundo as regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é preciso se afastar faltando quatro meses para o pleito, que será realizado no dia 6 de outubro.

No Recife, deixaram a gestão o chefe de gabinete do prefeito João Campos (PSB), Victor Marques Alves (PCdoB), e a secretária de Infraestrutura, Marília Dantas (MDB). Uma edição extraordinária do Diário Oficial do município trouxe a exoneração dos dois, na noite de ontem.

No lugar de Dantas, assume a secretária executiva Débora Feijó. Ela ainda assume o comando da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), que era acumulado pela ex-secretária. O posto de Marques segue vago.

Em Olinda, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Tecnologia e Turismo, Mirella Almeida, também deixou a pasta para se dedicar à pré-candidatura à prefeita da cidade. Ela é apoiada pelo atual gestor, Lupércio (PSD).

