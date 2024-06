BYD King: sedã híbrido plug-in chega ao Brasil em duas versões; confira detalhes e valores

A- A+

BYD King chega ao mercado nacional como uma aposta da marca chinesa para competir no segmento dos sedãs. O carro é um híbrido plug-in, que é o mais vendido da categoria no mundo, conta com a tecnologia DM-i, que inclui baixo consumo de combustível, rápida aceleração, dirigibilidade suave e silenciosa, além de baixa emissão de CO2.

A convite da marca, o Blog FMotors foi até São Paulo para conferir em primeira mão os detalhes do veículo num lançamento exclusivo para imprensa e influencers especializados.

O carro, que já tem cerca de cinco mil pedidos na pré-venda que vai garantir bônus de R$ 6 mil no preço para quem solicitar cadastro nas concessionárias até a quarta (19/06), vem em duas versões: BYD King GL e BYD King GS. A principal diferença entre eles é o tamanho da bateria. No modelo GL, ela é de 8,3 kWh. Já no GS, é de 18,3kWh.

BYD King chega ao mercado nacional para disputar no segmento dos sedãs híbridos. Foto: Divulgação/BYD

“Desembarcado recentemente do EXPLORER NO. 1 BYD no Porto de Suape (PE), o BYD King chega com grande entusiasmo da mídia especializada, gerando enorme expectativa e curiosidade sobre o modelo que tem enorme potencial de desbancar quem lidera o mercado faz anos. Trazemos um novo conceito que irá revolucionar o segmento dos sedãs, que já foi um dos mais importantes do mercado e que perdeu espaço nos últimos anos. Queremos que os brasileiros embarquem no BYD King, onde o futuro da mobilidade converge com a elegância e a sustentabilidade, e cada jornada se torna um exemplo do estilo de vida moderno”, destaca Tyler Li, presidente da BYD Brasil.

Motorização, potência e bateria

O BYD King combina um motor de 1.5L a gasolina e um motor elétrico que juntos geram até 235 cv e 33,1 mkgf de torque máximo. Com isso, o sedã híbrido plug-in ganha eficiência e agilidade, podendo chegar de 0 a 100 km/h em 7,3 segundos, chegando a uma velocidade máxima de 185 km/h.

BYD King tem motor 1.5L a gasolina e um motor elétrico que juntos geram até 235 cv. Foto: Divulgação/BYD

O modelo, quando a bateria está totalmente carregada, funciona exclusivamente no modo elétrico, chegando até a 120km de autonomia no ciclo NEDC no modo elétrico (ou 80 km segundo dados do PBEV - Inmetro). Quando a capacidade da bateria está baixa, ele se transforma em um veículo híbrido.

Com o sistema DM-i, a integração da bateria Blade de 18,3 kWh do modelo GS, por exemplo, resulta em um consumo de combustível de 25,6km/L, e um alcance total, com tanque cheio e carga completa, de até 1.200 km.

Sedã híbrido plug-in BYD King. Foto: Divulgação/BYD

O sedã híbrido tem três modos de condução: eco, normal e sport.

Design

BYD King traz em suas dimensões 1495mm de altura, 1837mm de largura, 4780mm de comprimento e 2718mm de entre-eixos. Na parte externa, as ondas do mar são a inspiração da grade com padrões de gotas de água, além de acabamentos elegantes.

Os faróis de LED ganham evidência futurista com a faixa de luz diurna integrada. O pneu tem aro 215/55R17, que dão um ar esportivo ao veículo. O porta-malas chega a até 450 litros e o taque de combustível 48 litros na versão BYD King GS.

Porta-malas do BYD King é espaçoso com 450 litros. Foto: Divulgação/BYD

O BYD King chega ao mercado brasileiro nas cores branco, cinza ou preto, com interior preto ou cinza.

Na parte interna, o banco do motorista, que possui ajuste elétrico em seis posições, e no caso do BYD King GS, o banco do passageiro também pode ser ajustado em até quatro posições. Todos possuem revestimento premium sustentável.

Bancos são destaque do sedã híbrido plug-in BYD King. Foto: Divulgação/BYD

A cabine é espaçosa e minimalista, trazendo sempre detalhes super tecnológicos que já fazem parte da marca greentech. Eles apostam, assim como no BYD Tan, na tela flutuante de 12,8” e rotação elétrica, com Android Auto e Apple CarPlay e conexão com internet. Já o painel de instrumentos é um LCD Full-View de 8,8”.

Cabine do BYD King. Foto: Divulgação/BYD

Outros destaques vão para o seletor de câmbio eletrônico por botão rotativo e o Sistema de Cockpit Inteligente da BYD, com comandos de voz intuitivos e atualizações de sistema Over-The-Air, que podem ser feitas remotamente, ar-condicionado dual zone na versão GS e saída de ar para o banco traseiro.

O carro ainda conta com cintos de segurança dianteiros com pré-tensionamento e alerta sonoro, e possui 6 airbags: dois frontais (motorista e passageiro), dois laterais (bancos dianteiros) e dois de cortina (dianteiro e traseiro).

Confira outros recursos e itens de série:

Antena impressa no vidro traseiro

Faróis dianteiros de LED

Luz central dianteira tipo contínua

Faróis de neblina traseiros

Ajuste manual da altura do farol

Faróis automáticos (acendimento automático)

Função "Follow Me Home" (iluminação temporizada após desligar o carro)

Luzes diurnas LED

Luz de placa traseira

Lanterna traseira LED

Volante multifuncional

Bancos traseiros bi-partidos rebatíveis

Iluminação ambiente interna multicolor

Sistema ISOFIX de fixação de cadeira infantil

Monitoramento Direto da Pressão dos Pneus (TPMS)

Saída de climatização traseira

Controle de cruzeiro

Espelhos laterais elétricos e retráteis

4 portas USB-A e tomada 12V

Carregamento por indução para smartphone

Assistência de Partida em Rampa (HHC)

Controle de Cruzeiro (CC)

Sistema de Monitoramento de Calibragem de Pneus (TPMS)

Freio de Estacionamento Eletrônico (EPB)

Autohold (AVH)

Sensores de estacionamento

Câmera 360°

Compatibilidade com cartão NFC (Near Field Communication ou, em português, Comunicação por Campo de Proximidade)

Sistema de Direção Assistida Elétrica (C-EPS)

Frenagem Inteligente

Controle de Tração

Controle de Desaceleração do Freio de Estacionamento

Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem

Desbloqueio elétrico da tampa do tanque de combustível

Desbloqueio elétrico do porta-malas

Limpador de para-brisa intermitente

Desembaçador elétrico do vidro traseiro

Chave presencial

Ajuste da coluna de direção manual em 4 direções

Preço e garantia

A garantia do veículo é de seis anos, sem limite de quilometragem. A bateria Blade vem com garantia de oito anos, também sem limite de quilometragem.

O preço público (PPS) do BYD King é R$ 175.800 na versão GL e de R$ 187.800 na versão GS.

