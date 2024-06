Fiat Uno Mille 1991 0 km é vendido por mais de R$ 100 mil em SP; saiba a história dessa raridade

A- A+

Por quanto você compraria um Fiat Uno Mille 1.0 com apenas 48 cv e 7,4 kgfm e sem ar-condicionado?

Em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, o modelo foi vendido num tradicional evento de carros clássicos por pouco mais de R$ 100 mil.

Primeiro dono do Fiat Uno Mille ganhou o veículo num bingo, mas não sabia dirigir e o deixou guardado na garagem | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

O motivo é que o veículo, de fabricação do ano de 1991, é considerado praticamente um 0 km por ter apenas 65 km rodados e ter preservadas as peças originais, com os bancos ainda cobertos pelo clássico plástico amarelo que protegia os estofados dos carros na época.

Bancos do Fiat uno Mille 1991 revestidos com o plástico amarelo de fábrica | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Reginaldo Ricardo, dono de um empreendimento especializado em automóveis antigos na cidade de Campinas, em São Paulo, foi o responsável pela venda e explica como descobriu essa história curiosa.

Em entrevista ao blog FMotors, da Folha de Pernambuco, ele disse que o Uno ficou mais de 30 anos guardado em uma casa de Colatina, no Espírito Santo, porque o primeiro dono ganhou o veículo em um bingo, mas não sabia dirigir.

“O comprador insistiu quase 10 anos para comprar esse Fiat Uno e só conseguiu quando o antigo dono faleceu e os filhos venderam para ele. Para tirar o carro cheio de poeira da garagem, que não pegou de imediato devido ao tempo parado, foi necessário chamar um reboque, que levou o veículo direto para uma oficina. Lá, foi feita uma revisão preventiva para lavar o tanque do combustível, além da troca de filtros de óleo e freio, manutenção na carburação e etc”, conta Reginaldo, que, em seguida, recebeu o carro para venda.

Depois da compra, o carro precisou ser rebocado para uma revisão antes de ser vendido na exposição de carros clássicos em Campinas, São Paulo | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

O Fiat Uno 1991 chamou logo atenção dos visitantes do Encontro de Autos Antigos em Campinas. Isso porque além de ser um clássico original, um vídeo do veículo foi exposto e já soma mais de 3 milhões de visualizações e mais de 68 mil curtidas no perfil do comerciante no Instagram.

O automóvel foi vendido por cerca de R$ 110 mil. Porém, no mesmo perfil do Instagram, muitos usuários questionaram que o valor não condiz com carro, já que é muito antigo, mas Ricardo explica a razão do negócio ter sido fechado por esse preço.

“O primeiro fator é de ser um carro com mais de 30 anos e 0 km, todo original. Inclusive a pintura de fábrica. Além de que o carro tem uma ligação afetiva muito grande com o brasileiro, né? Porque muita gente tem ou já teve esse carro, então isso que acaba agregando o valor nele. Outras pessoas dizem que pelo valor se compra um Jetta ou um Corolla, mas a essência do negócio não é essa. A venda é para colecionadores. O comprador hoje tem um Fiat Uno 1991 original até com os plásticos amarelo de fábrica no banco”, explica.

“As pessoas também questionaram os pneus originais e que eles têm validade e recomendação do fabricante para uso de até cinco anos, mas é preciso reforçar que quem comprou não vai utilizar o carro para andar no dia a dia, é mais para exposição”, diz o comerciante, que também revelou que o Fiat Uno 1991 vai, em breve, ficar exposto em um museu em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, em São Paulo.

