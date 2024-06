A- A+

GLC 43 4MATIC Coupé: híbrido da Mercedes-AMG chega ao mercado brasileiro; saiba detalhes Nova versão do GLC 43 aposta no luxo e desempenho de 421 cv; modelo vai de 0 a 100 km/h em 4,8 s

O Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé foi anunciado para o mercado brasileiro pela Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil. Conhecido já pela versão SUV, o novo modelo ganhou a carroceria Coupé como uma opção ainda mais arrojada.

O veículo vem equipado com motor a gasolina de 421 cv, além de uma rede de 48V e sistema de gerador de partida integrado (ISG), que garante uma potência adicional de 14 cv em situações de reaceleração e maior conforto em partidas e outras operações.

O Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC conta com o sistema de tração integral 4MATIC, suspensão AMG RIDE CONTROL com amortecimento adaptativo ajustável, uma transmissão de troca rápida de nove velocidades e eixo traseiro direcional em até 4,5°, fazendo o veículo proporcionar uma experiência de alta performance.

Design esportivo

Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé. Divulgação/Mercedes-AMG

Com o GLC 43 4MATIC, a Mercedes apostou no design com mais características esportivas.

Na parte externa, o destaque vai para a grade do radiador específica da AMG com lâmina verticais, um spoiler dianteiro exclusivo com acabamento cromado, painéis laterais integrados de forma harmoniosa.

Duas ponteiras de escapamento redondas, acabamento em trama metálica e um spoiler na tampa do porta-malas trazem um toque sofisticado ao carro.

Já no interior do modelo, a principal novidade fica para os bancos esportivos AMG em couro, apresentando gráficos e revestimentos exclusivos.

Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé ganha desgn esportivo de luxo. Foto: Divulgação/Mercedes-AMG

Confira os equipamentos de série:

Ar-condicionado THERMATIC de 2 zonas

Iluminação ambiente de 64 cores

Pacote Estacionamento com câmera 360º e assistente de estacionamento PARKTRONIC

Alarme Antifurto

Sistema KEYLESS-GO para abertura/fechamento de portas e acionamento do motor sem chaves

MBUX e ativação por voz “Hey Mercedes”

Duas telas LCD - de 12,3” e 11,9”

Carregamento sem fio para aparelhos celulares

Integração para Smartphones sem fio (Apple CarPlay/Android Auto)

Sistema de navegação

Burmester® 3D Surround Sound System (15 alto-falantes e 710W de potência)

Sistemas de direção semiautônoma

Assistente Ativo de Distância DISTRONIC

Assistente Ativo de Frenagem

Assistente Ativo de Manutenção de faixa

Assistente Ativo de Ponto Cego

Proteção de Pedestres

Suporte para manobras evasivas

Assentos dianteiros revestidos em couro, elétricos (inclui lombar) e memória

Teto solar panorâmico

Faróis FULL LED com faróis altos adaptativos

O novo Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé já está disponível para encomenda nas concessionários da marca no país com o preço sugerido de R$ 694.900,00.

Ficha Técnica Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé:

Cilindros 4 em linha Cilindrada (cm3) 1.991 Potência máxima (cv/rpm) 421/6.750 Torque (Nm/rpm) 500/5.000 Câmbio AMG Speedshift MCT 9G Aceleração 0 - 100 km/h (s) 4,8 Velocidade máxima (km/h) 250 Peso (kg) 1.995 Pneus (Dianteiro/Traseiro) 265/45 R20 (F) – 295/40 R20 (T) Capacidade do porta-malas (L) 545-1.490 Tanque de combustível /reserva (L) 62 / 7 Comprimento / Largura / Altura 4.792 / 2.076 / 1.603

