Amar é saúde: neurotransmissores e o envolvimento sentimental

Quando falamos sobre o amor, frequentemente pensamos em emoções profundas e conexões pessoais. No entanto, o amor também tem uma base biológica, influenciada por neurotransmissores que desempenham um papel importante na nossa saúde mental e bem-estar. Amar e ser amado é um poderoso motivador na vida, proporcionando inúmeros benefícios à saúde.

O papel dos neurotransmissores no amor

Os neurotransmissores são substâncias químicas que transmitem sinais entre os neurônios no cérebro. Eles regulam uma variedade de funções corporais e psicológicas, incluindo o humor, o comportamento e a resposta ao estresse. Quando estamos apaixonados, vários neurotransmissores são liberados, criando sensações de prazer e bem-estar. O amor envolve uma complexa rede de neurotransmissores, incluindo dopamina, ocitocina, serotonina e endorfinas. A dopamina, por exemplo, é conhecida como o 'neurotransmissor do prazer'. É liberada em abundância durante as fases iniciais do amor romântico, criando aquela sensação de euforia e excitação.

A ocitocina, frequentemente chamada de "hormônio do amor", desempenha um papel fundamental na formação de vínculos e na confiança entre parceiros. A ocitocina é liberada durante o contato físico, como abraços, beijos e relações sexuais. Ela promove sentimentos de segurança e ligação emocional. Além disso, a serotonina, um neurotransmissor que regula o humor, também é influenciada pelo amor. Níveis adequados de serotonina são essenciais para manter uma sensação de felicidade e bem-estar. Quando estamos apaixonados, nossos níveis de serotonina podem aumentar, ajudando a combater sentimentos de ansiedade e depressão.

O amor como motivador na vida

Amar outra pessoa pode ser um forte motivador para viver uma vida plena e significativa. O amor nos dá um propósito, uma razão para acordar todas as manhãs e enfrentar os desafios diários. Ter alguém para compartilhar a vida, construir memórias e planejar o futuro proporciona um senso de direção e propósito. Além disso, estudos mostram que pessoas que estão em relacionamentos amorosos saudáveis tendem a ter melhor saúde física. O suporte emocional de um parceiro amoroso pode levar a uma melhor gestão do estresse, menores níveis de cortisol (o hormônio do estresse) e, em última análise, uma melhor saúde cardiovascular. O amor é mais do que um simples sentimento; é um fenômeno complexo que envolve uma sinfonia de neurotransmissores trabalhando em conjunto para promover a saúde mental e o bem-estar. Amar e ser amado não apenas nos faz sentir bem, mas também pode ser um poderoso motivador na vida, proporcionando propósito, felicidade e melhor saúde física. O amor é, sem dúvida, um dos aspectos mais poderosos e benéficos da experiência humana. Ele nos conecta, nos motiva e, em última análise, nos mantém saudáveis e felizes.

Dia dos Namorados

Sentimentos variados devem ser aflorados no Dia dos Namorados não apenas aumenta a sensação de prazer, mas também fortalece o relacionamento de maneira duradoura. Ao expressar amor, gratidão, alegria, admiração, companheirismo, segurança, cumplicidade, paixão, empatia e apreciação, você cria um ambiente positivo e enriquecedor para ambos. No amor romântico é essencial destacar que este sentimento tem a capacidade de tornar a vida mais leve e cheia de significado. O amor nos proporciona momentos de alegria, conforto e uma conexão profunda que enriquece nossas vidas diárias.

Seja a sua melhor versão

Pernambuco ganha novos cursos de Mestrado e Doutorado

O Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), na Imbiribeira, lançou os editais para cursos de Mestrado Interinstitucional (Minter) em Saúde e Ambiente; e Doutorado Interinstitucional (Dinter) em Educação. Ambos aprovados com conceito 5, destacando-se pela excelência nas avaliações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O Dinter em Educação da Unit-PE destaca-se também por obter o mesmo conceito obtido por universidades públicas da Região Nordeste. Os interessados podem submeter-se ao processo seletivo até o dia 28 de junho.

Remédio para hemorroida em nova versão

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a hemorroida atinge 50% da população mundial a partir dos 50 anos. Visando facilitar e desmistificar os cuidados com a condição, que é uma complicação ocasionada pela dilação ou inflamação dos vasos sanguíneos do reto ou do ânus, Proctosan, marca especialista no assunto, apresenta dois novos formatos para tratá-la: O primeiro lançamento é o Proctosan com 30g e 15 aplicadores, a versão com configuração pioneira no mercado. A apresentação conta com aplicadores descartáveis para facilitar a administração do produto durante o tratamento das hemorroidas. Para atender as necessidades do consumidor, Proctosan também lançou a versão com seis minibisnagas, cada uma com 3g de pomada, acompanhadas de seis aplicadores descartáveis. Esta solução é ideal para quem procura por praticidade no tratamento.

Minancora completa 109 anos

A Minancora, tradicional empresa de cosméticos e produtos de cuidado pessoal, celebrou 109 anos. Fundada em 1915, a empresa familiar atravessa gerações e está atualmente sob a liderança de Lourdes Maria Duarte, bisneta do fundador, que atua como Gestora Presidente, destacou a importância da inovação contínua para a longevidade da empresa: "Estamos sempre buscando maneiras de nos reinventar, mantendo o legado de qualidade e confiança que nosso fundador estabeleceu. A nova logomarca simboliza essa evolução e nosso olhar para o futuro", informa.

Por que as doenças respiratórias afetam mais os bebês?

Pediatra da UPA São Lourenço alerta sobre período de sazonalidade e dá dicas de prevenção

É importante manter o cartão de vacinação da criança em dia - Foto: Canva

Localizada no município de São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife, a Unidade de Pronto Atendimento Professor Fernando Figueira (UPA São Lourenço) tem somado forças no enfrentamento dos casos de doenças respiratórias que têm crescido nos últimos meses, com a mudança da sazonalidade do verão para o outono. A pediatra da UPA São Lourenço, Queila Oliveira, destaca que muitos casos que chegam à unidade são de bebês com Bronquiolite Viral Aguda, uma doença inflamatória das pequenas vias aéreas dos pulmões que causam desconforto respiratório grave, principalmente em crianças com menos de seis meses.

A profissional considera que a oscilação de temperatura associada à baixa umidade do ar possibilita maior propagação desses vírus que passam boa parte do ano sem manifestar a doença. “As infecções respiratórias sempre ocorreram nesse período do ano, porém nos últimos três anos temos observado uma piora no número e gravidade dos casos, principalmente nos bebês. Alguns estudos evidenciaram que crianças que nasceram após o período de isolamento da pandemia apresentaram quadros severos de Síndrome Respiratória Aguda Grave”, explica.

Além disso, Queila afirma que os bebês sofrem mais por fatores específicos. Eles possuem a via aérea mais estreita e pequena comparada com uma criança maior ou um adulto, o que vai dificultar ainda mais a passagem de ar quando houver qualquer secreção nessa via, causando desconforto respiratório mais grave. Outro fator é o calendário vacinal que ainda não está completo, proporcionando, assim, maior vulnerabilidade à contaminação e gravidade.

De acordo com Queila, os quadros virais respiratórios nos bebês iniciam com congestão nasal, tosse e corrimento nasal em excesso, sendo algumas vezes acompanhados de febre. “A secreção geralmente é espessa e pegajosa, dificultando a respiração, a amamentação e o sono da criança. Esses sintomas podem evoluir para desconforto respiratório grave. Crianças que apresentam os sintomas acima merecem avaliação médica, principalmente os menores de seis meses”, reforça.

COMO PREVENIR: A lavagem das mãos é o início para prevenir as doenças respiratórias. “Para crianças que frequentam escola ou creche, ao menor sinal de resfriado, devem permanecer em casa para não haver propagação da doença. Para bebês, fica o mantra sagrado: recém-nascido não recebe visita e não deve frequentar ambiente fechado”, ressalta a pediatra. Queila também salienta que lavar as narinas com frequência ajuda a diminuir o risco de contaminação. “Por último, mas não menos importante, manter o cartão de vacina atualizado é fundamental para prevenir as doenças infectocontagiosas, principalmente sua forma grave”, finaliza.



Colaboração: jornalista Jademilson Silva

