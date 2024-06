Conscientização sobre a obesidade mórbida infantil: entenda a condição e saiba como prevenir

A- A+

Hoje, celebramos o Dia da Conscientização sobre a Obesidade Mórbida Infantil, uma data importante para refletir sobre a saúde das nossas crianças e os desafios que essa condição traz. A obesidade mórbida infantil é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, que pode prejudicar a saúde e a qualidade de vida da criança. Essa condição não é apenas um problema estético, mas um grave fator de risco para diversas doenças.

O que é a Obesidade Mórbida Infantil?

A obesidade mórbida infantil ocorre quando uma criança tem um índice de massa corporal (IMC) muito superior ao considerado saudável para sua idade e altura. Esse excesso de peso pode causar sérios problemas de saúde, impactando tanto o presente quanto o futuro da criança.

Como prevenir a obesidade em crianças?

Prevenir a obesidade infantil envolve uma combinação de hábitos alimentares saudáveis, atividade física regular e um ambiente familiar que promova o bem-estar. Aqui estão algumas dicas importantes:

Alimentação Balanceada:

Incentive o consumo de frutas, legumes e verduras.

Evite alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar e gordura.

Priorize refeições feitas em casa e com ingredientes naturais.

Limite o consumo de bebidas açucaradas, como refrigerantes e sucos industrializados.

Atividade Física:

Promova brincadeiras ao ar livre e atividades físicas regulares.

Limite o tempo de tela (TV, computador, tablets) a no máximo 2 horas por dia.

Incentive a prática de esportes e atividades em grupo.

Hábitos Saudáveis:

Estabeleça horários regulares para as refeições e lanches.

Assegure que a criança durma o suficiente para a sua idade.

Ensine a importância da hidratação, incentivando a ingestão de água ao longo do dia.

Quando procurar o médico e nutricionista?

É fundamental buscar ajuda profissional quando notar sinais de obesidade na criança. Um médico pediatra e um nutricionista podem oferecer orientações personalizadas e acompanhar o desenvolvimento da criança. Procure um especialista se a criança apresentar:

Ganho de peso excessivo e rápido.

Dificuldade para realizar atividades físicas comuns para a idade.

Problemas de autoestima ou sinais de depressão relacionados ao peso.

Histórico familiar de obesidade ou comorbidades associadas.

Comorbidades relacionadas à obesidade infantil

A obesidade mórbida infantil pode levar a várias comorbidades, que são condições médicas associadas que agravam a saúde da criança. Entre elas, destacam-se:

Diabetes Tipo 2: O excesso de peso pode aumentar a resistência à insulina.

Hipertensão Arterial: A pressão alta pode se desenvolver ainda na infância.

Dislipidemias: Níveis elevados de colesterol e triglicerídeos no sangue.

Apneia do Sono: Distúrbios respiratórios durante o sono.

Problemas Ortopédicos: Dores e problemas nas articulações e ossos.

Doenças Cardíacas: A longo prazo, o risco de doenças cardiovasculares aumenta.

Problemas Psicológicos: Baixa autoestima, ansiedade e depressão.

A obesidade mórbida infantil é um desafio que exige atenção e ações preventivas. Promover hábitos saudáveis desde cedo é fundamental para garantir um futuro mais saudável para nossas crianças. No Dia da Conscientização sobre a Obesidade Mórbida Infantil, reforçamos a importância da educação alimentar, da atividade física e do acompanhamento médico para prevenir essa condição e suas comorbidades. Juntos, podemos cuidar melhor da saúde dos nossos pequenos.

Mudanças no calendário vacinal

O médico Eduardo Jorge, pediatra, membro da Câmara Técnica do Ministério da Saúde, comenta que, após esta campanha atual da poliomielite, com a vacina VOP, no segundo semestre, vai haver mudança no calendário vacinal e o Brasil pretende manter apenas a vacina VIP -Inativada no calendário da criança. Em 2023, o Brasil foi classificado pela Comissão Regional para a Certificação da Erradicação da Poliomielite na Região das Américas como território de alto risco para a reintrodução do poliovírus. Assim, é importante as crianças estarem com a agenda vacinal em dia.

Sistema de tomografia digital avançado para cirurgia chega ao Brasil

Um dos destaques da Hospitalar 2024, o maior evento do setor de saúde da América Latina, foi o lançamento do o Loop-X, um sistema avançado de tomografia digital intraoperatória por "cone-beam CT" (CBCT). Na Hospitalar, que terminou na semana passada em São Paulo, a multinacional alemã Brainlab apresentou este aparelho, que oferece imagens de alta qualidade durante as cirurgias. Pode ser usado em vários procedimentos: da neurocirurgia de base de crânio, passando pela neurocirurgia funcional, cirurgia de coluna, cirurgia de trauma, cirurgia bucomaxilofacial, ortopedia, entre outras, proporcionando imagens de raio-X, em 2D e 3D, em tempo real. O diferencial do Loop-X está em sua engenharia inteligente. Com um campo de visão amplo e recursos avançados de processamento de imagem, permite uma visualização clara e precisa, reduzindo a exposição à radiação para pacientes e equipe médica.

FPS firma termo de cooperação técnica com Feira Nova para levar saúde e educação socioemocional para jovens

A Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) e a Prefeitura de Feira Nova, através da Secretaria Municipal de Educação, assinam termo de cooperação na próxima terça-feira (04). A parceria ocorre através de um projeto de ação de extensão da pós-graduação da instituição de ensino. O principal objetivo do acordo é levar saúde e educação socioemocional para crianças e adolescentes na Educação Básica do município. O projeto é financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A equipe de Pós-graduação e Coordenação da Extensão da FPS acompanhará de perto o desenvolvimento das atividades do projeto nos próximos três anos. No primeiro momento, haverá a fase de diagnóstico e avaliação de necessidades, tanto dos docentes, como dos estudantes da Educação Básica do município. Para chegar aos resultados esperados, a Faculdade Pernambucana de Saúde vai promover 12 oficinas para docentes, com duração de oito horas e 36 encontros com estudantes. A equipe da FPS que atuará no município é composta por professores dos mestrados profissionais de Educação para o Ensino na Área de Saúde e Psicologia em Saúde.

Encontro com otorrinos no Recife

A Audivida Aparelhos Auditivos lança o Audivida Experience, nesta quinta (6). Um jantar, apenas para convidados, que contará com grandes nomes da área de otorrinolaringologia no Recife, o encontro será uma confraternização para que conhecimentos possam ser compartilhados e será realizado no Armazém Blu’Nelle,. Com a presença do doutor em Otologia, Edson Ibrahim Mitre, como palestrante principal da noite, teremos temas e discussões de extrema importância e relevância na área de otorrinolaringologia. A Audivida Aparelhos Auditivos foi fundada em 2003 pelo empresário Ricardo Ferraz.

Nossa pele nos define? Mulheres de 40+ são as principais vítimas do etarismo

Dermatologista Marina Coutinho dá dicas de como envelhecer bem e com saúde - Foto: Wandson Araújo

Ninguém é imune ao tempo, tampouco aos reflexos dele e, por isso, a humanidade sempre esteve em busca de uma fonte da juventude. E está tudo bem. Cuidar do corpo, da alimentação, da pele não é apenas uma questão estética, são, especialmente, condições para uma vida saudável. Mas já percebeu como tem muita gente sem aceitar que a idade chega para todos? Já ouviu falar em etarismo? Discriminação por causa da idade existe e atinge anônimos e famosos, ferozmente julgados e cobrados nas redes sociais. O fenômeno não é novo. O termo surgiu ainda nos anos 1960, criado pelo médico norte-americano, Robert Butler, um estudioso sobre envelhecimento e longevidade. Embora homens também possam ser vítimas, o preconceito com o envelhecimento feminino é bem mais presente e cruel na nossa sociedade. A dermatologista Marina Coutinho acredita na importância do seu papel como médica especialista, ao mostrar às suas pacientes que envelhecer faz parte do ciclo da vida. “Mas é claro que devemos e podemos envelhecer com qualidade, com uma pele bonita e saudável, buscando tratamentos para amenizar os sinais, sem querer impedir a chegada do amadurecimento, trabalhando especialmente com a prevenção”, afirma.

O envelhecimento cutâneo saudável requer cuidados desde cedo. Sabia que a radiação solar que penetra em nossa pele, por exemplo, pode causar danos às células do tecido? Por isso, o protetor contra os raios UVA e UVB tem que ser usado diariamente, mesmo em dias nublados, com fator acima de 30. Cardápio balanceado é também um poderoso aliado nesse quesito. Os alimentos que contêm antioxidantes amenizam a ação dos radicais livres, os principais responsáveis pelo envelhecimento precoce - vale incluir açafrão ou cúrcuma, azeite de oliva, frutas cítricas e vermelhas, alimentos de cor alaranjada e aveia. “Mantenha uma rotina de cuidados diários (limpeza e hidratação), respeitando o seu tipo de pele. Também é importante incluir o uso de produtos com ativos que estimulem a produção de colágeno e antioxidantes, para amenizar manchas, linhas de expressão e flacidez - como retinol, ácido hialurônico, antioxidantes, ácido glicólico e carcinina. Por último, mas não menos importante, não esqueça: cuide-se com profissionais qualificados”, lembra Marina Coutinho.

