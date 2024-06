Equilíbrio nas festas juninas: desfrute das comidas com moderação

A- A+

As Festas Juninas são um momento de celebração, cultura e, claro, muita comida típica deliciosa. Porém, para aqueles que estão em uma dieta de controle de peso, a preocupação com o consumo excessivo de calorias é um alerta. A boa notícia é que é possível participar das festividades e saborear as comidas tradicionais de maneira equilibrada e consciente. Além disso, dançar forró ajuda a queimar calorias, contribuindo para um equilíbrio saudável durante este período festivo. O segredo para desfrutar das delícias das Festas Juninas sem comprometer a dieta é a moderação. Não é necessário evitar completamente as comidas típicas, mas sim escolher com sabedoria e controlar as porções. Isso permite que você aproveite a festa sem exageros e sem sentimento de culpa. Conhecer as calorias dos alimentos ajuda na hora de decidir o que comer. Aqui estão algumas das comidas típicas mais calóricas das Festas Juninas:

Pamonha : Aproximadamente 250 calorias por unidade.

: Aproximadamente 250 calorias por unidade. Cuscuz : Cerca de 200 calorias por porção.

: Cerca de 200 calorias por porção. Canjica : Aproximadamente 300 calorias por porção.

: Aproximadamente 300 calorias por porção. Pé de Moleque : Cerca de 150 calorias por unidade.

: Cerca de 150 calorias por unidade. Cocada : Aproximadamente 200 calorias por unidade.

: Aproximadamente 200 calorias por unidade. Arroz Doce : Cerca de 250 calorias por porção.

: Cerca de 250 calorias por porção. Quentão: Aproximadamente 300 calorias por copo.

Dançar forró: uma alternativa saudável

Dançar forró queima calorias - Foto: Canva

Uma das tradições mais animadas das Festas Juninas é dançar forró. Além de ser uma atividade divertida, dançar pode ajudar a queimar calorias. Estima-se que uma hora de dança pode queimar entre 400 e 500 calorias, dependendo da intensidade. Portanto, aproveitar a pista de dança não só contribui para a socialização, mas também ajuda a manter o balanço calórico.

Atividades físicas

Durante as festividades, é fácil cair na tentação de abandonar os treinos regulares. No entanto, manter uma rotina de exercícios é fundamental para quem busca controle de peso. Ajustar os horários ou optar por treinos mais curtos e intensos pode ser uma boa estratégia para garantir que a atividade física não seja deixada de lado.

Dicas para um consumo consciente

Planeje-se: antes de ir para a festa, planeje o que você pretende comer. Isso ajuda a evitar excessos.

Escolha porções menores: em vez de uma porção completa, experimente um pouco de cada prato.

Hidrate-se: beba bastante água. Às vezes, a sede pode ser confundida com fome.

Prefira assados e grelhados: opte por alimentos que não sejam fritos para reduzir a ingestão calórica.

Aproveite a dança: use a dança não só como diversão, mas como uma forma de se manter ativo.

Recomendações

Se a pessoa comer exageradamente comida de milho e coco e acabar ficando empachada (sentindo-se cheia e desconfortável), beber água morna ou chá de ervas como camomila, hortelã ou erva-doce ajuda na digestão. Uma caminhada leve também estimula o processo digestivo e alivia o desconforto. Evite refrigerantes e outras bebidas gaseificadas, pois podem aumentar a sensação de empachamento. Comer pequenas porções de frutas digestivas, como abacaxi ou mamão, que contêm enzimas facilitadoras da digestão, é benéfico. Permanecer sentado ou em pé após comer, em vez de deitar-se, ajuda a prevenir refluxo e facilita a digestão. Aplicar uma compressa quente na região abdominal, auxilia a relaxar os músculos e aliviar o desconforto. Enzimas digestivas suplementares disponíveis em farmácias ajudam na digestão de alimentos pesados. Técnicas de respiração profunda para relaxar o corpo e diminuir o desconforto, faça uso também. Se o desconforto for intenso, persistir por várias horas ou houver outros sintomas como dor intensa, náuseas, vômitos ou febre, é importante procurar ajuda médica.

Seja a sua melhor versão

Saiba mais sobre o médico Rafael Coelho clicando AQUI



Influenciadora Mileide Mihaile exalta comidas típicas do São João

Influenciadora Mileide Mihaile - Foto: Divulgação

A maranhense Mileide Mihaile tem as suas raízes fincadas no nordeste e com as festas juninas tomando conta da região, ela está animadíssima. A influenciadora considera que esta é a melhor época do ano e compartilha algumas tradições fundamentais, entre elas estão as comidas típicas e a boa música que ecoa nos festejos.

Em todo o Brasil, as festas juninas são repletas de quitutes. Enquanto Mileide destaca os mais saborosos, ela também dá a seguinte dica: “Se alguém pensa em fazer dieta no mês de junho, é melhor rever este planejamento porque eu jamais faria isso”, brinca. Entre os seus pratos favoritos estão: canjica, pamonha, paçoca, pé de moleque, cural, mandioca frita, cuscuz, bolo de milho e arroz doce.

“São tantas comidas deliciosas que com certeza eu devo ter esquecido de alguma por aqui”, diz. A comunicadora conta que o universo do São João encanta desde criança, desde a forma de se vestir, o forró que é marca registrada em todas as regiões, além da beleza da festa: “Tudo é muito bonito e tem alegria, é um verdadeiro espetáculo. Nesse momento, as pessoas deixam qualquer pensamento ruim de lado para aproveitar as festas”.

Mileide também destaca a festa como símbolo da cultura nordestina: “Sou do nordeste e tenho um orgulho imenso por pertencer a esta terra. O São João é rico em história e cultura, ele influencia a minha vida, o meu trabalho e os meus costumes. Tudo nele me inspira, o São João realmente tem um lugar reservado no meu coração”, finaliza.

@mileidedemihaile

Qualidade dos ovos frescos comercializados na RMR é alvo de pesquisa da Unifafire

Unifafire fez pesquisa sobre a qualidade do ovo - Foto: Viviane dos Santos

Com elevada quantidade de nutrientes fundamentais para a manutenção da saúde e prevenção de doenças e registrando alta demanda de consumo, o ovo fresco tem um papel relevante no mercado alimentício. Baseado nessas premissas, o Centro Universitário Frassinetti do Recife (Unifafire) através do curso de Nutrição, acaba de divulgar a pesquisa inédita “Avaliação da qualidade de ovos frescos comercializados na Região Metropolitana do Recife” que revela fragilidades quanto ao risco de contaminação microbiana e à falta de boas práticas de fabricação do alimento.

Foram analisadas as 5 principais marcas de ovos brancos grandes categoria A comercializadas nos estabelecimentos considerando indicadores de rastreabilidade e parâmetros de qualidade externa (sujidades, rachaduras na casca e peso do ovo) comparando-os aos padrões estabelecidos pela legislação vigente. Além disso, foram analisados quanto aos parâmetros internos de índice de gema e unidade Haugh, este último se relaciona de forma direta à redução das propriedades funcionais como produção de espumas e emulsões.

E o resultado, segundo a nutricionista e professora da Unifafire, Viviane dos Santos, que coordenou a pesquisa, evidencia às fragilidades do produto. Todas as marcas verificadas estão em desacordo à portaria nº 24, da Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (ADAGRO) que determina a obrigatoriedade do sistema de identificação individual dos ovos produzidos e comercializados, em todo o Estado, de modo a ser possível a rastreabilidade desde a procedência até a comercialização.

Nos parâmetros externos, 60% das marcas apresentaram presença de pena e sangue em pelo menos um dos ovos avaliados. Sujidades indeterminadas também foram detectadas em 80% delas. “Este panorama sugere deficiência no processo de lavagem dos produtos, sendo que esta seria uma etapa crucial para a redução da carga microbiana. A presença de rachaduras, detectada pela ovoscopia, é outro fator relevante e foi verificada em 60% das marcas. De modo geral, a ocorrência destes defeitos está relacionada à falha na manutenção das instalações, manejo inapropriado de coleta, transporte e armazenamento para venda dos ovos nos mercados varejistas”, considera a professora.

A pesquisa calculou ainda o índice de gema (IG) que é um fator de qualidade interna do ovo que avalia não só a qualidade, mas também a consistência. E duas marcas apresentaram valores insatisfatórios. Vale ressaltar que, para o preparo de receitas à base de ovo, essa questão deve ser levada em consideração pois ao utilizar ovos de baixa qualidade pode ocorrer a mistura da clara e da gema, não produzindo assim uma clara em neve consistente e cheia. Em relação ao peso médio, 40% das marcas apresentaram peso médio inferior ao mínimo exigido pela legislação, como também ao indicado nos rótulos destes produtos. “A pesquisa chama a atenção para a importância da adoção dos procedimentos operacionais padronizados e dos princípios das boas práticas de fabricação nas unidades de beneficiamento como forma de garantir a manutenção da qualidade dos ovos frescos comercializados na RMR. Para além disso, é crucial que haja uma atuação mais efetiva das autoridades fiscalizadoras a fim de coibir as irregularidades detectadas”, enumera Viviane.

@unifafire

Aulão Força na Redação: mistura de conhecimento, bem-estar e entretenimento

Profa. Beth Andrade promoveu curso de redação na Be Box Cross - Foto: Divulgação

Pela primeira vez no Recife, o Curso Beth Andrade promoveu o ‘’Aulão Força na Redação’’ para o Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, no Crossfit. Iniciativa inovadora que oportunizou muito conhecimento, entretenimento, saúde e bem-estar. O evento fai na Be Box Cross, no Arruda.

“O ‘Aulão Força na Redação’ teve como objetivo contemplar alunos, tanto de escolas públicas quanto de particulares, trazendo dicas e estratégias para aumentar a nota da redação, esta que é tão temida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Sendo assim, com o intuito de que os vestibulandos façam uma excelente discursiva no Enem 2024”, explicou Beth Andrade, coordenadora do evento.

A produção textual é uma parte do exame muito esperada pelos estudantes, pois requer técnica de escrita e conhecimento de mundo. Além dos momentos dinâmicos da aula, o evento proporcionou material exclusivo, coffee break, brindes, sorteios, momento cross.

A ideia de realizar um aulão, no local nada convencional, é para conscientizar os estudantes sobre a importância de cuidar da saúde e da mente no cotidiano, pois, por muitas vezes, há uma cobrança excessiva em relação à aprovação. Logo, a saúde mental e física acaba sendo colocada em segundo plano.

@cursobethandrade @profbethandrade



"Saúde e Bem-estar" é atualizada toda segunda-feira no Portal Folha de Pernambuco

Colaboração: jornalista Jademilson Silva - [email protected]

Veja também

MUNDO Colisão entre trem de carga e de passageiros deixa cinco mortos na Índia