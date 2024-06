A- A+

Confira os principais lançamentos da temporada revelados pela Sony no State of Play Evento realizado nessa quinta-feira (30) foi transmitido ao vivo pelas redes da Sony

Responsável por apresentar os principais lançamentos da Sony da nova temporada de 2024, o 2º State of Play deste ano foi realizado nessa quinta-feira (30). Durante o evento, a empresa confirmou detalhes sobre os games que serão liberados nos próximos meses.

Um dos destaques do evento foi a confirmação da data de lançamento de Silent Hill 2, considerado um dos jogos mais aguardados do ano. O game, que é um remake da versão lançada nos anos 2000, será lançado no dia 08 de outubro para PS5.

A Sony também confirmou a liberação do God of War Ragnarök para PC em setembro deste ano. Produzida pelo Santa Monica Studio em parceria com a Jetpack Interactive, a versão para PC estará disponível no dia 19 de setembro deste ano.

Quem realizar a compra do jogo na pré-venda, que já está disponível na Steam e na Epic Game Store, poderá receber itens bônus de recompensa no jogo, incluindo a Armadura da Nevintensa do Kratos e a Túnica da Nevintensa do Atreus. Além disso, todas as edições do jogo deverão incluir a DLC God of War Ragnarök: Valhalla sem custo adicional.

Outro destaque do State of Play foi a confirmação de Astro Bot. A versão inédita do game que tem como personagem principal o mascote da PlayStation irá permitir que o jogador explore seis galáxias e mais de 80 fases em busca da tripulação perdida de Astro. O jogo estará disponível no dia 6 de setembro.

Confira detalhes sobre os outros jogos confirmados:

Concord: game de tiro multijogador 5×5 em primeira pessoa estará disponível para PS5 e PC em 23 de agosto de 2024;

Until Dawn: remake do clássico de terror será lançado para PS5 e PC. A data ainda não foi confirmada;

Skydance’s Behemoth: jogo de realidade virtual de ação e aventura em primeira pessoa será lançado para PS VR2. A data também não foi confirmada;

Path of Exile 2: RPG de ação chegará para PlayStation 5 ainda este ano;

Monster Hunter Wilds: RPG também de ação será lançado para PS5 em 2025;

Alien: Rogue Incursion: novo jogo de ação e terror em RV chegará ao PS VR2 no final de 2024;

Marvel Rivals: teste beta fechado estará disponível no PS5 em julho de 2024;

Dynasty Warriors: Origins: game de sobrevivência que chegará ao PS5 em 2025;

Ballad of Antara: o RPG de ação e fantasia chegará ao PlayStation 5 em 2025;

Infinity Nikki: game de vestir e aventura em mundo aberto que será lançado para PS5, com um teste beta previsto para o final deste ano;

Where Winds Meet: RPG de ação e aventura que será lançado para PS5. A data ainda não foi confirmada.

